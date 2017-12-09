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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение от "Вест Хэма" (0:1).
"Когда вы проигрываете, вы должны быть разочарованы. Это нормально. Я думаю, что сегодня была та же игра, что и "Манчестер Сити" - "Вест Хэм". Наше начало было плохим, но сегодня мы проиграли из-за усталости. Две игры подряд с одними и теми же игроками очень сложно. И мы только начали этот период", - цитирует Конте ВВС.
"Когда вы проигрываете, вы должны быть разочарованы. Это нормально. Я думаю, что сегодня была та же игра, что и "Манчестер Сити" - "Вест Хэм". Наше начало было плохим, но сегодня мы проиграли из-за усталости. Две игры подряд с одними и теми же игроками очень сложно. И мы только начали этот период", - цитирует Конте ВВС.
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