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Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение от "Вест Хэма" (0:1).

"Когда вы проигрываете, вы должны быть разочарованы. Это нормально. Я думаю, что сегодня была та же игра, что и "Манчестер Сити" - "Вест Хэм". Наше начало было плохим, но сегодня мы проиграли из-за усталости. Две игры подряд с одними и теми же игроками очень сложно. И мы только начали этот период", - цитирует Конте ВВС.
Теги: Конте Вест Хэм Челси
Сегодня, 22:05
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