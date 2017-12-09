Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение от "Вест Хэма" (0:1)."Когда вы проигрываете, вы должны быть разочарованы. Это нормально. Я думаю, что сегодня была та же игра, что и "Манчестер Сити" - "Вест Хэм". Наше начало было плохим, но сегодня мы проиграли из-за усталости. Две игры подряд с одними и теми же игроками очень сложно. И мы только начали этот период", - цитирует Конте ВВС.