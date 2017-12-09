"Рубин" установил антирекорд по посещаемости в матче со "СКА-Хабаровск"

Матч 20-го тура чемпионата России "Рубин" - "СКА-Хабаровск" (3:1) посетили 3112 человек, передает пресс-служба РФПЛ.Это антирекордом казанцев в сезоне-2017/18.Предыдущий антирекорд был установлен на матче Кубка России против "Крыльев Советов" (1:2) в конце октября. Тогда на игру пришло 3411 человек.