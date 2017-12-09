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"Рубин" установил антирекорд по посещаемости в матче со "СКА-Хабаровск"

Матч 20-го тура чемпионата России "Рубин" - "СКА-Хабаровск" (3:1) посетили 3112 человек, передает пресс-служба РФПЛ.

Это антирекордом казанцев в сезоне-2017/18.

Предыдущий антирекорд был установлен на матче Кубка России против "Крыльев Советов" (1:2) в конце октября. Тогда на игру пришло 3411 человек.
Теги: Рубин СКА-Хабаровск
Сегодня, 22:17
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(1)
№1 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 22:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это в миллионом городе , на футбол единственной команды в Премьер Лиге ...ходит 3 тысячи ... Я фигею ... Нет , все понятно , что декабрь , мороз и снег ... Но 3000 не сопоставимы с миллионом ...
Регистрация: 18.06.2015
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