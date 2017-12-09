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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
"Рубин" установил антирекорд по посещаемости в матче со "СКА-Хабаровск"
Матч 20-го тура чемпионата России "Рубин" - "СКА-Хабаровск" (3:1) посетили 3112 человек, передает пресс-служба РФПЛ.
Это антирекордом казанцев в сезоне-2017/18.
Предыдущий антирекорд был установлен на матче Кубка России против "Крыльев Советов" (1:2) в конце октября. Тогда на игру пришло 3411 человек.
Это антирекордом казанцев в сезоне-2017/18.
Предыдущий антирекорд был установлен на матче Кубка России против "Крыльев Советов" (1:2) в конце октября. Тогда на игру пришло 3411 человек.
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