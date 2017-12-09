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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро
"Зенит" закрыл сделку по трансферу форварда "Тосно" Антона Заболотного, утверждает "Спорт-Экспресс".
26-летний игрок подписал контракт с питерским клубом сроком на 3,5 года. Сумма трансфера составила около 1,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Заболотного четыре гола и три результативные передачи в 19 матчах премьер-лиги.
26-летний игрок подписал контракт с питерским клубом сроком на 3,5 года. Сумма трансфера составила около 1,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Заболотного четыре гола и три результативные передачи в 19 матчах премьер-лиги.
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