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СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро

"Зенит" закрыл сделку по трансферу форварда "Тосно" Антона Заболотного, утверждает "Спорт-Экспресс".

26-летний игрок подписал контракт с питерским клубом сроком на 3,5 года. Сумма трансфера составила около 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Заболотного четыре гола и три результативные передачи в 19 матчах премьер-лиги.
Теги: Заболотный Тосно Зенит
Сегодня, 22:49
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11
(0)
№11 Написал: Орнитолог (Сегодня, 23:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А Дзюбу куда?

А его глубже в отверстие, чем он находится - уже не впихнуть


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
1,5лям за паспорт все равно что бесплатно

можно и своих пацанов подтянуть за совсем бесплатно


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
Цитата: utekay
сомнительное усиление...впрочем поживём-увидим

если дзюбу сплавят, место на скамейке освободится
1,5лям за паспорт все равно что бесплатно, а если амбиции взыграют и стрельнет, так и совсем хорошо

Цитата: sanyapytilin
Как обычно по темной схеме

не знаю как у вас обычно, а мы 1,5 за коня даем

Цитата: sanyapytilin
А так радовались...

перешел бесплатно, 2 года пользу приносил, теперь сплавим за денежку, все ж паспорт правильный

Какую пользу? Может чемпионами стали? В чем польза?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
сомнительное усиление...впрочем поживём-увидим

если дзюбу сплавят, место на скамейке освободится
1,5лям за паспорт все равно что бесплатно, а если амбиции взыграют и стрельнет, так и совсем хорошо

Цитата: sanyapytilin
Как обычно по темной схеме

не знаю как у вас обычно, а мы 1,5 за коня даем

Цитата: sanyapytilin
А так радовались...

перешел бесплатно, 2 года пользу приносил, теперь сплавим за денежку, все ж паспорт правильный
Регистрация: 20.07.2009
№7 Написал: Яamon (Сегодня, 23:03) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
причёска у Антона красивая
Регистрация: 9.12.2017
№6 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 23:03) #
  • -2
  •  (2)
online

накуя??????????
Регистрация: 23.11.2017
№5 Написал: Вадим Шереметьев не дом и не улица (Сегодня, 23:01) #
  • 0
  •  (6)

Ещё один загубленный талант


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За Россию!
Регистрация: 25.11.2015
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Цитата: sanyapytilin
А Дзюбу куда?

на растопку

А так радовались...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
А Дзюбу куда?

на растопку


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как обычно по темной схеме...1,5...
А Дзюбу куда?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:52) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
сомнительное усиление...впрочем поживём-увидим


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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