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Мориц Бауэр: у СКА тоже были моменты, но мы больше заслужили победу

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после матча 20-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (3:1) отметил, что у соперника были моменты для того, чтобы забить.

- У СКА тоже были моменты, но, думаю, мы больше заслуживали победы.

- Поздравили ли нападающих с забитыми мячами?

- Да, мы поздравили Азмуна и Канунникова, поскольку для нападающих очень тяжело, когда они не забивают. Их голов не хватало команде, но сегодня нам удалось добиться победы и мы уходим в отпуск с приятными ощущениями.

- Обидно, что сейчас наступает перерыв в чемпионате или он команде необходим?

- Понятно, что мы очень рады этой долгожданной победе, но, думаю, неплохо, что сейчас наступает перерыв. У нас есть возможность подготовиться, поработать на сборах и с новыми силами продолжить чемпионат.

- Сколько вам дали времени на отдых, когда команда снова соберется вместе?

- Это лучше спросить у главного тренера. Но это будет в начале января.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бауэр Рубин СКА-Хабаровск
Сегодня, 23:07
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