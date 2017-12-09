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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Мориц Бауэр: у СКА тоже были моменты, но мы больше заслужили победу
Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после матча 20-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (3:1) отметил, что у соперника были моменты для того, чтобы забить.
- У СКА тоже были моменты, но, думаю, мы больше заслуживали победы.
- Поздравили ли нападающих с забитыми мячами?
- Да, мы поздравили Азмуна и Канунникова, поскольку для нападающих очень тяжело, когда они не забивают. Их голов не хватало команде, но сегодня нам удалось добиться победы и мы уходим в отпуск с приятными ощущениями.
- Обидно, что сейчас наступает перерыв в чемпионате или он команде необходим?
- Понятно, что мы очень рады этой долгожданной победе, но, думаю, неплохо, что сейчас наступает перерыв. У нас есть возможность подготовиться, поработать на сборах и с новыми силами продолжить чемпионат.
- Сколько вам дали времени на отдых, когда команда снова соберется вместе?
- Это лучше спросить у главного тренера. Но это будет в начале января.
"Спорт-Экспресс"
- У СКА тоже были моменты, но, думаю, мы больше заслуживали победы.
- Поздравили ли нападающих с забитыми мячами?
- Да, мы поздравили Азмуна и Канунникова, поскольку для нападающих очень тяжело, когда они не забивают. Их голов не хватало команде, но сегодня нам удалось добиться победы и мы уходим в отпуск с приятными ощущениями.
- Обидно, что сейчас наступает перерыв в чемпионате или он команде необходим?
- Понятно, что мы очень рады этой долгожданной победе, но, думаю, неплохо, что сейчас наступает перерыв. У нас есть возможность подготовиться, поработать на сборах и с новыми силами продолжить чемпионат.
- Сколько вам дали времени на отдых, когда команда снова соберется вместе?
- Это лучше спросить у главного тренера. Но это будет в начале января.
"Спорт-Экспресс"
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