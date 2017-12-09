Мориц Бауэр: у СКА тоже были моменты, но мы больше заслужили победу

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после матча 20-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (3:1) отметил, что у соперника были моменты для того, чтобы забить.- У СКА тоже были моменты, но, думаю, мы больше заслуживали победы.- Да, мы поздравили Азмуна и Канунникова, поскольку для нападающих очень тяжело, когда они не забивают. Их голов не хватало команде, но сегодня нам удалось добиться победы и мы уходим в отпуск с приятными ощущениями.- Понятно, что мы очень рады этой долгожданной победе, но, думаю, неплохо, что сейчас наступает перерыв. У нас есть возможность подготовиться, поработать на сборах и с новыми силами продолжить чемпионат.- Это лучше спросить у главного тренера. Но это будет в начале января.