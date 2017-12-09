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Менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке"

"Боруссия" из Менхенгладбаха упустила победу в матче чемпионата Германии против "Шальке" - 1:1.

Чемпионат Германии

15 тур

"Боруссия" М – "Шальке-04" 1:1

Гол: Крамер, 23 - Вестергор, 62 (авто.)

"Боруссия": Зоммер, Вестергор, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер (Куисанс, 79), Грифо (Бобадилья, 76), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл

"Шальке": Ферман, Настасич, Керер (Стамбули, 67), Налдо, Очипка, Калиджиури, Мейер, Маккенни, Арит (Коноплянка, 83), Ди Санто, Эмболо (Бургшталлер, 60)

Предупреждения: Эльведи, 16, Налдо, 41, Настасич, 82
Теги: Боруссия М Шальке
Вчера, 23:10
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