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Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил на вопрос о том, кто способен прервать победную серию "Манчестер Сити".

"Их может остановить донецкий "Шахтёр". Если серьезно, то у "Манчестер Юнайтед" будет возможность сделать это в предстоящее воскресенье", - цитирует Венгера Goal.com.
Теги: Венгер Арсенал Манчестер Сити
Вчера, 23:11
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№1 Написал: FC CSKA Москва (Вчера, 23:37) #
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юмор у подпоручика Ржевского намного тоньше... молчать, господа гусары...
Регистрация: 23.11.2017
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