Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил на вопрос о том, кто способен прервать победную серию "Манчестер Сити"."Их может остановить донецкий "Шахтёр". Если серьезно, то у "Манчестер Юнайтед" будет возможность сделать это в предстоящее воскресенье", - цитирует Венгера Goal.com.