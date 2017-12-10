Тульский "Арсенал" проведет три зимних сбора в Турции

"Арсенал" после выхода из отпуска пройдет медобследование в Москве. Все три зимних сбора пройдут в Турции.Первый сбор команды пройдет в Белеке с 15 по 28 января. Второй сбор начнется 1 февраля и завершится 14 февраля. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 18 февраля и завершится 1 марта. Отмечается, что за время зимней паузы "Арсенал" планирует провести 7-8 контрольных матчей.