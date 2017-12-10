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Тульский "Арсенал" проведет три зимних сбора в Турции

"Арсенал" после выхода из отпуска пройдет медобследование в Москве. Все три зимних сбора пройдут в Турции.

Первый сбор команды пройдет в Белеке с 15 по 28 января. Второй сбор начнется 1 февраля и завершится 14 февраля. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 18 февраля и завершится 1 марта. Отмечается, что за время зимней паузы "Арсенал" планирует провести 7-8 контрольных матчей.

"Арсенал" Тула
Сегодня, 00:13
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