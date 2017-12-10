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"Интер" сыграл вничью с "Ювентусом"

Матч 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер" завершился вничью – 0:0.

Чемпионат Италии

16 тур

"Ювентус" – "Интер" 0:0

"Ювентус": Шченсны - Кьеллини, Бенатия, Де Шильо - Хедира, Асамоа, Матюиди, Пьянич, Куадрадо - Манджукич, Игуаин.

"Интер": Ханданович - Шкриньяр, Сантон, (Далберт, 64), Д`Амброзио, Миранда - Весино, Валеро, Брозович, Кандрева, Перишич - Икарди.

Предупреждения: Икарди, 32, Брозович, 35, Игуаин, Перишич, 45, Салтон, 62
Теги: Ювентус Интер
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