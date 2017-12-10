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Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры

Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры Бывший голкипер столичных «Спартака» и ЦСКА в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от принципиального поединка между красно-белыми и красно-синими в рамках 20-го тура чемпионата РФПЛ, предположив, что дерби завершится результативной ничьей.

- Сумеет ли «Спартак» эмоционально восстановиться после сокрушительного поражения от «Ливерпуля» (0:7) в матче Лиги чемпионов?

- Самый лучший способ позабыть о том поражении — удачно выступить в дерби. Думаю, что и болельщики, и футболисты, и главный тренер «Спартака» Массимо Каррера это прекрасно понимают. Потому что, не дай Бог, второй провал — и завершение этой части сезона можно будет считать неудачным. Конечно, спартаковцы сейчас очень хотят поднять себе настроение, которое было сильно испорчено историческим поражением. Уверен, что настрой будет запредельным. Наверное, именно настроя и не хватило в Ливерпуле. Видимо, в какой-то степени вальяжно к той игре подошли красно-белые. ЦСКА для «Спартака» - отличный раздражитель. Но и армейцы, уверен, максимально будут настроены на эту встречу. Я предполагаю, что будет ничейный исход: результативная ничья. Счет? Думаю, 2:2.

- Если «Спартак» проиграет в дерби, руководство клуба задумается об отставке Массимо Карреры?

- Думаю, что речи об отставке не будет. Потому что в целом сезон у «Спартака» нормальный. Да, уступить в дерби было бы очень обидно, но дела у команды в принципе неплохо идут: «Спартак» вышел в весеннюю часть Лиги Европы, а в чемпионате страны находится в лидирующей группе.

- Между тем лидер чемпионата «Локомотив» перед уходом в отпуск встретится с аутсайдером «Тосно»...

- «Тосно» концовку первой части сезона «смазал». Поэтому вряд ли у них получится сделать что-то серьезное и что-то противопоставить железнодорожникам. Думаю, что «Локомотив» укрепит лидерские позиции.

- Другой претендент на чемпионский титул - «Зенит» - в 20-м туре встречается с неудобным для себя соперником - «Ахматом»...

- Думаю, что грозненцы все-таки не смогут отобрать очки у «Зенита». Мне кажется, питерцы добьются победы.
Теги: Нигматуллин Спартак ЦСКА
Сегодня, 05:36
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