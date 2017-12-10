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Александр Головин в январе за 15 млн фунтов может перейти в "Челси"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее трансферное окно может подписать контракт с "Челси". По информации The Sun, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов потратить на покупку 21-летнего россиянина 15 миллионов фунтов стерлингов.

Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Тем не менее, "Челси" готов рассмотреть вариант, при котором хавбек до конца сезона будет выступать за ЦСКА на правах аренды, чтобы у футболиста точно было игровое время и он смог выступить на чемпионате мира-2018.
Теги: Головин ЦСКА Челси Трансферы
Сегодня, 06:06
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 07:57) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
15 млн? Прикалываются что ли? За Бакайоко 40 млн ,и за Головина значит не меньше.
Регистрация: 28.12.2012
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