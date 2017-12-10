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"Ювентус" поздравил "Торонто" с победой в MLS

"Ювентус" на своей странице в Твиттере поздравил "Торонто" с победой в финале MLS.

За канадскую команду выступает бывший нападающий туринцев Себастьян Джовинко.

"Поздравляем Себастьяна Джовинко и "Торонто" с победой в MLS", - говорится в сообщении.
Теги: Ювентус
Сегодня, 06:20
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