"Ювентус" поздравил "Торонто" с победой в MLS

"Ювентус" на своей странице в Твиттере поздравил "Торонто" с победой в финале MLS.За канадскую команду выступает бывший нападающий туринцев Себастьян Джовинко."Поздравляем Себастьяна Джовинко и "Торонто" с победой в MLS", - говорится в сообщении.