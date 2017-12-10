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Лучано Спаллетти: ничья с "Ювентусом" меня не разозлила

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с "Ювентусом" (0:00 в матче 15-го тура чемпионата Италии.

"Этот результат меня не разозлил. Когда уезжаешь из Турина с одним очком - это хорошо. Но я думал, что у нас есть потенциал для победы. Мы могли сделать больше, но отдали мяч и во втором тайме действовали неуверенно. Иногда казалось, что игроки были довольны тем, что удерживали ничейный счет. Сегодня мы увозим неплохой результат, но сделали меньше, чем могли", - цитирует Спаллетти Football Italia.
Теги: Спаллетти Интер Ювентус
Сегодня, 07:01
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