Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ривер Плейт" во второй раз подряд завоевал Кубок Аргентины

"Ривер Плейт" обыграл "Атлетико Тукуман" в финале Кубка Аргентины. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Игнасио Скокко и Игнасио Фернандес. За "Атлетико" отличился Луис Родригес.
Теги: Ривер Плейт
Сегодня, 07:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.