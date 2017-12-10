"Ривер Плейт" во второй раз подряд завоевал Кубок Аргентины

"Ривер Плейт" обыграл "Атлетико Тукуман" в финале Кубка Аргентины. Встреча завершилась со счетом 2:1.Голами в составе победителей отметились Игнасио Скокко и Игнасио Фернандес. За "Атлетико" отличился Луис Родригес.