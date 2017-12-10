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Патрик Виейра: если Санчес хочет покинуть "Арсенал", то его следует отпустить

Бывший футболист "Арсенала" Патрик Виейра считает, что клуб должен отпустить форварда Алексиса Санчеса в другой клуб.

"Когда игрок хочет покинуть клуб, то его следует отпустить. Когда он не хочет оставаться, то никогда не будет выкладываться на 100%, и не будет показывать лучшую игру.

Думаю, что нет игрока больше, чем клуб", - цитирует французского футболиста Express.
Теги: Санчес Арсенал
Сегодня, 07:20
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