Джермейн Дефо забил эффектный гол в стиле Марко ван Бастена (видео)

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо забил эффектный гол в ворота "Кристал Пэлас" в матче 16-го тура чемпионата Англии (2:2).Гол 35-летнего англичанина похож на легендарный мяч Марко ван Бастена в финале чемпионата Европы 1988 года.