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Джермейн Дефо забил эффектный гол в стиле Марко ван Бастена (видео)

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо забил эффектный гол в ворота "Кристал Пэлас" в матче 16-го тура чемпионата Англии (2:2).

Гол 35-летнего англичанина похож на легендарный мяч Марко ван Бастена в финале чемпионата Европы 1988 года.

Теги: Борнмут Кристал Пэлас
Сегодня, 07:36
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№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 08:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Просто повезло, как и Ван Бастену, в общем-то..легендарные, хах. Из 10 таких же ударов подряд они 9 не забьют
Регистрация: 8.11.2015
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