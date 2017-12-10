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"Ювентус" не смог забить в чемпионате Италии впервые за 45 матчей

"Ювентус" сыграл вничью с "Интером". Встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, прервалась серия туринского клуба — в последних 44 матчах национального первенства футболисты "Ювентуса" забивали минимум однажды, что является рекордом для итальянского чемпионата.
Теги: Ювентус
Сегодня, 08:12
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