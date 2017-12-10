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"Боруссия" сегодня объявит об отставке Петера Боса

"Боруссия" сегодня объявит об отставке Петера Боса с поста главного тренера команды, сообщает Bild.

Команда потерпела поражение в 15-м туре чемпионата Германии от "Вердера"? (1:2) и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов дортмундцы набрали лишь два очка и не смогли выйти в плей-офф турнира. Команда последний раз побеждала 24 октября.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 08:49
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