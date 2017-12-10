"Боруссия" сегодня объявит об отставке Петера Боса

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (6)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (6)
Вчера, 23:11
Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер" (1)
Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер" (1)
Вчера, 23:10
"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"
"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"
Вчера, 22:49
СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро (59)
СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро (59)
Вчера, 22:45
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (29)
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (29)
Вчера, 22:05
Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости
Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости
Вчера, 21:40
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (6)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (6)
Вчера, 21:23
Владимир Габулов провел 300-й матч в чемпионатах России (1)
Владимир Габулов провел 300-й матч в чемпионатах России (1)
Вчера, 21:19
Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы (6)
Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы (6)
Вчера, 21:17
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"ПСЖ" одержал победу над "Лиллем"
Вчера, 21:13
Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке
Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке
Вчера, 20:14
"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью" (15)
"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью" (15)
Вчера, 20:13
"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого (19)
"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого (19)
Вчера, 20:12
Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси" (1)
Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси" (1)
Вчера, 19:56
Криштиану Роналду перед матчем с "Севильей" показал болельщикам 5 "Золотых мячей" (фото) (1)
Криштиану Роналду перед матчем с "Севильей" показал болельщикам 5 "Золотых мячей" (фото) (1)
Вчера, 19:44
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Вердеру"
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Вердеру"
Вчера, 19:03
Антон Шунин: нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем (1)
Антон Шунин: нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем (1)
Вчера, 18:34
Азмун начал, Канунников продолжил, Оздоев подытожил. "Рубин" вернулся на победный путь (2)
Азмун начал, Канунников продолжил, Оздоев подытожил. "Рубин" вернулся на победный путь (2)
"Боруссия" сегодня объявит об отставке Петера Боса
"Боруссия" сегодня объявит об отставке Петера Боса с поста главного тренера команды, сообщает Bild.
Команда потерпела поражение в 15-м туре чемпионата Германии от "Вердера"? (1:2) и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов дортмундцы набрали лишь два очка и не смогли выйти в плей-офф турнира. Команда последний раз побеждала 24 октября.
Команда потерпела поражение в 15-м туре чемпионата Германии от "Вердера"? (1:2) и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов дортмундцы набрали лишь два очка и не смогли выйти в плей-офф турнира. Команда последний раз побеждала 24 октября.
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