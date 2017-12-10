Андрес Иньеста пропустит из-за травмы матч с "Вильярреалом"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не сыграет в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом", информирует официальный сайт клуба.33-летний хавбек получил травму в предыдущей игре примеры против "Сельты" (2:2).Также не сыграют травмированные Усман Дембеле, Хавьер Маскерано, Рафинья, Самюэль Умтити, Арда Туран и Жерар Деулофеу.