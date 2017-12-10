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Андрес Иньеста пропустит из-за травмы матч с "Вильярреалом"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не сыграет в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом", информирует официальный сайт клуба.

33-летний хавбек получил травму в предыдущей игре примеры против "Сельты" (2:2).

Также не сыграют травмированные Усман Дембеле, Хавьер Маскерано, Рафинья, Самюэль Умтити, Арда Туран и Жерар Деулофеу.
Теги: Иньеста Барселона Вильярреал
Сегодня, 09:05
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