Марсель Шмельцер: тренер "Боруссии" - самый несчастный человек в этой ситуации

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (6)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (6)
Вчера, 23:11
Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер" (1)
Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер" (1)
Вчера, 23:10
"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"
"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"
Вчера, 22:49
СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро (59)
СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро (59)
Вчера, 22:45
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (29)
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (29)
Вчера, 22:05
Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости
Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости
Вчера, 21:40
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (6)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (6)
Вчера, 21:23
Владимир Габулов провел 300-й матч в чемпионатах России (1)
Владимир Габулов провел 300-й матч в чемпионатах России (1)
Вчера, 21:19
Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы (6)
Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы (6)
Вчера, 21:17
"ПСЖ" одержал победу над "Лиллем"
"ПСЖ" одержал победу над "Лиллем"
Вчера, 21:13
Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке
Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке
Вчера, 20:14
"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью" (15)
"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью" (15)
Вчера, 20:13
"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого (19)
"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого (19)
Вчера, 20:12
Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси" (1)
Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси" (1)
Вчера, 19:56
Криштиану Роналду перед матчем с "Севильей" показал болельщикам 5 "Золотых мячей" (фото) (1)
Криштиану Роналду перед матчем с "Севильей" показал болельщикам 5 "Золотых мячей" (фото) (1)
Вчера, 19:44
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Вердеру"
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Вердеру"
Вчера, 19:03
Антон Шунин: нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем (1)
Антон Шунин: нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем (1)
Вчера, 18:34
Азмун начал, Канунников продолжил, Оздоев подытожил. "Рубин" вернулся на победный путь (2)
Азмун начал, Канунников продолжил, Оздоев подытожил. "Рубин" вернулся на победный путь (2)
Марсель Шмельцер: тренер "Боруссии" - самый несчастный человек в этой ситуации
Капитан дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер заявил, что недоволен игрой команды. Вчера дортмундцы проиграли дома "Вердеру".
"Сейчас не лучшее время для слов, но пришло время, чтобы игроки подумали. Я не в настроении говорить о том, что произошло сегодня. Я просто в недоумении от того, как мы сыграли дома. Это бесит. Понимаю фанатов, которые нас освистывали.
Наш тренер - самый несчастный человек в этой ситуации. Это игроки выходят на поле и не забивают и не могут защитить свои ворота. Прошу прощения, если повторяюсь, но виноваты игроки и сегодняшняя игра так сильно раздражает меня", - цитирует Шмельцера ESPN.
"Сейчас не лучшее время для слов, но пришло время, чтобы игроки подумали. Я не в настроении говорить о том, что произошло сегодня. Я просто в недоумении от того, как мы сыграли дома. Это бесит. Понимаю фанатов, которые нас освистывали.
Наш тренер - самый несчастный человек в этой ситуации. Это игроки выходят на поле и не забивают и не могут защитить свои ворота. Прошу прощения, если повторяюсь, но виноваты игроки и сегодняшняя игра так сильно раздражает меня", - цитирует Шмельцера ESPN.
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