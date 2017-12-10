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Марсель Шмельцер: тренер "Боруссии" - самый несчастный человек в этой ситуации

Капитан дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер заявил, что недоволен игрой команды. Вчера дортмундцы проиграли дома "Вердеру".

"Сейчас не лучшее время для слов, но пришло время, чтобы игроки подумали. Я не в настроении говорить о том, что произошло сегодня. Я просто в недоумении от того, как мы сыграли дома. Это бесит. Понимаю фанатов, которые нас освистывали.

Наш тренер - самый несчастный человек в этой ситуации. Это игроки выходят на поле и не забивают и не могут защитить свои ворота. Прошу прощения, если повторяюсь, но виноваты игроки и сегодняшняя игра так сильно раздражает меня", - цитирует Шмельцера ESPN.
Теги: Шмельцер Боруссия Д
Сегодня, 09:12
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