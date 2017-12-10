Рафаэль Бенитес: такие ошибки нельзя делать в АПЛ, а мы делаем из недели в неделю

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение от "Лестера" (2:3) в 16-м туре чемпионата Англии."Третий гол? Это была еще одна наша ошибка. Нам нужно учиться и работать над своими ошибками. Мы видели две или три ситуации с одинаковыми голами. Иногда это недостаток опыта. Такие ошибки нельзя делать в АПЛ, а мы делаем из недели в неделю", - цитирует Бенитеса ВВС.