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Рафаэль Бенитес: такие ошибки нельзя делать в АПЛ, а мы делаем из недели в неделю

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение от "Лестера" (2:3) в 16-м туре чемпионата Англии.

"Третий гол? Это была еще одна наша ошибка. Нам нужно учиться и работать над своими ошибками. Мы видели две или три ситуации с одинаковыми голами. Иногда это недостаток опыта. Такие ошибки нельзя делать в АПЛ, а мы делаем из недели в неделю", - цитирует Бенитеса ВВС.
Теги: Бенитес Ньюкасл Лестер
Сегодня, 10:10
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