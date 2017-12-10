Клод Пюэль: "Лестеру" важно укрепить свои позиции и продолжить работу

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль прокомментировал победу над "Ньюкаслом" (3:2) в 16-м туре чемпионата Англии."В последних трех играх мы добились хорошего результата. Нам важно укрепить свои позиции и продолжить работу. Эта игра получилась сложной. Мы сыграли не самым лучшим образом. Мы забили отличный второй гол, а потом проявили фантастический характер", - цитирует Пюэля ВВС.