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Клод Пюэль: "Лестеру" важно укрепить свои позиции и продолжить работу

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль прокомментировал победу над "Ньюкаслом" (3:2) в 16-м туре чемпионата Англии.

"В последних трех играх мы добились хорошего результата. Нам важно укрепить свои позиции и продолжить работу. Эта игра получилась сложной. Мы сыграли не самым лучшим образом. Мы забили отличный второй гол, а потом проявили фантастический характер", - цитирует Пюэля ВВС.
Теги: Лестер Ньюкасл
Сегодня, 10:24
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