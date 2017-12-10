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Криштиану Роналду забивает больше 50 голов 7 лет подряд, что является рекордом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил в текущем году уже 51 гол.

32-летний португалец первым отличился 50 и более раз на протяжении 7 лет.

Сколько забивает Роналду:

2011 год – 60 голов

2012 год – 63 голов

2013 год – 69 голов

2014 год – 61 голов

2015 год – 57 голов

2016 год – 55 голов

2017 год – 51 гол
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 10:41
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