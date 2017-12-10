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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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"Спартак" сыграет в красной форме, ЦСКА – в черной

"Спартак" и ЦСКА определились с комплектами игровой формы на матч 20-го тура чемпионата России.

Хозяева выйдут на поле в красном, их вратарь – в зеленом. Армейцы сыграют в черной экипировке, их голкипер – в синей.

Встреча "Спартак" – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 11:16
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(0)
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
Цитата: evgenij
сами в трауре

Чуют. Ладно, не суть, главное, Петухеев - в своем вечном цвете smile

а вы как?зеленые?то есть европейцы?заднеприводные?арабы?негры?
пы сы - на номер, кстати, глянуть можно было сначала


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
Ладно, не суть, главное, Петухеев - в своем вечном цвете

Для идиотов поясняю: вратарь не может играть в форме одного цвета со всей командой.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№5 Написал: evgenij (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Лукоморье
Цитата: evgenij
или сами в трауре двоякая однако одежка

А армейцам то с чего быть в трауре ? В России обыгрывают Спартак намного чаще чем Спартак армейцев. В Европе сыграли хорошо. Набрали 9 очков и заработали больше всех денег. Траур то почему?

по сегодняшнему проигрышу-даже не сомневайся 2-0 wink
Регистрация: 27.11.2017
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 11:40) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: evgenij
сами в трауре

Чуют. Ладно, не суть, главное, Петухеев - в своем вечном цвете smile


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: evgenij
или сами в трауре двоякая однако одежка

А армейцам то с чего быть в трауре ? В России обыгрывают Спартак намного чаще чем Спартак армейцев. В Европе сыграли хорошо. Набрали 9 очков и заработали больше всех денег. Траур то почему?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№2 Написал: evgenij (Сегодня, 11:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Лукоморье
Армейцы будут хоронить Спартак и уже выходят в траурной форме?

или сами в трауре двоякая однако одежка
Регистрация: 27.11.2017
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Армейцы будут хоронить Спартак и уже выходят в траурной форме?


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
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