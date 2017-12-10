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"Краснодар" победил "Амкар" в молодежном первенстве

"Краснодар" в гостях обыграл "Амкар" со счетом 1:0 в матче 20-го тура молодежного первенства чемпионата России.

Молодежное первенство

20 тур

"Амкар" – "Краснодар" 0:1

Голы: Уткин, 83

"Амкар": Красильников, Алейников, Гусейнов, Вазитдинов, Бурков, Аушев, Седов (Френцель, 83), Фаррахов, Филиппов (Линк, 87), Павленко (Федорочев, 81), Жуковский

"Краснодар": Голубев, Сафонов, Ивашин, Татаев, Уткин, Черников (Текучёв, 66), Бочко, Воробьев (Кутовой, 71), Бородин, Григорян (Яськов, 71), Сулейманов (Куражов, 57)

Предупреждения: Вазитдинов, 4, Аушев, 53, Сулейманов, 53, Черников, 65, Алейников, 82, Френцель, 90+1
Теги: Краснодар Амкар
Сегодня, 11:30
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