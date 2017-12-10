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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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05:36
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Александр Бубнов: можно отдать небольшое преимущество ЦСКА в дерби со "Спартаком"
Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от дерби "Спартак" - ЦСКА в 20-м туре чемпионата России.
"10 декабря – не самое лучшее время для дерби. Не дай бог такие условия, как в матче "Спартака" в Туле. Это повлияет на качество игры, убьет его. Хотя обещают плюсовую температуру, поэтому, надеюсь, обойдется.
"Спартак" получил удар в Ливерпуле, Каррере очень важно вывести команду из тяжелого психологического состояния. При этом я не думаю, что "Спартак" посыплется, наоборот – футболисты должны собраться и реабилитироваться перед болельщиками на своем поле. К тому же, Лига чемпионов и РФПЛ – это совсем разные вещи с разным уровнем игры, скоростями, противодействием и так далее.
У ЦСКА есть сыгранная средняя линия. По сути, они играют как Испания на чемпионате мира, поскольку Вернблум и Витиньо помогают и в центре поля Дзагоеву, Натхо и Головину. Допускаю, что армейцы могут выиграть центр поля. В таком случае у "Спартака" возникнут серьезные трудности в организации игры.
Важно, как "Спартак" разберется с проблемой на левом фланге обороны, на который будет давить Марио Фернандес. Есть вариант с Петковичем, есть вариант с Джикией. Мне не кажется, что серб – худший вариант. Да, он не подключается к атакам, но здесь главное сыграть надежно. Вариантов очень мало. Не думаю, что "Спартак" сыграет в три центральных защитника – они просто не нужны против одного Вернблума. Это потеря в атакующем потенциале.
ЦСКА – не явный, но фаворит, так как у него меньше проблем. Вернблум и Натхо получили передышку на неделе, все ключевые футболисты здоровы. Если брать сильные и слабые стороны, то у ЦСКА есть небольшое преимущество. При этом "Спартак" играет дома и дерби привязано к ситуации в таблице, то есть результат очень важен. Поставил на результативную ничью – 1:1, но перед матчем можно отдать небольшое преимущество ЦСКА: 55 на 45, - цитирует Бубнова "Спорт-Экспресс".
"10 декабря – не самое лучшее время для дерби. Не дай бог такие условия, как в матче "Спартака" в Туле. Это повлияет на качество игры, убьет его. Хотя обещают плюсовую температуру, поэтому, надеюсь, обойдется.
"Спартак" получил удар в Ливерпуле, Каррере очень важно вывести команду из тяжелого психологического состояния. При этом я не думаю, что "Спартак" посыплется, наоборот – футболисты должны собраться и реабилитироваться перед болельщиками на своем поле. К тому же, Лига чемпионов и РФПЛ – это совсем разные вещи с разным уровнем игры, скоростями, противодействием и так далее.
У ЦСКА есть сыгранная средняя линия. По сути, они играют как Испания на чемпионате мира, поскольку Вернблум и Витиньо помогают и в центре поля Дзагоеву, Натхо и Головину. Допускаю, что армейцы могут выиграть центр поля. В таком случае у "Спартака" возникнут серьезные трудности в организации игры.
Важно, как "Спартак" разберется с проблемой на левом фланге обороны, на который будет давить Марио Фернандес. Есть вариант с Петковичем, есть вариант с Джикией. Мне не кажется, что серб – худший вариант. Да, он не подключается к атакам, но здесь главное сыграть надежно. Вариантов очень мало. Не думаю, что "Спартак" сыграет в три центральных защитника – они просто не нужны против одного Вернблума. Это потеря в атакующем потенциале.
ЦСКА – не явный, но фаворит, так как у него меньше проблем. Вернблум и Натхо получили передышку на неделе, все ключевые футболисты здоровы. Если брать сильные и слабые стороны, то у ЦСКА есть небольшое преимущество. При этом "Спартак" играет дома и дерби привязано к ситуации в таблице, то есть результат очень важен. Поставил на результативную ничью – 1:1, но перед матчем можно отдать небольшое преимущество ЦСКА: 55 на 45, - цитирует Бубнова "Спорт-Экспресс".
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