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Леонарду Жардим: такая победа добавит игрокам "Монако" уверенности

Наставник "Монако" Леонарду Жардим высказался о победе над "Труа"? в матче 17-го тура чемпионата Франции (3:2).

"Я очень рад победе и результативности Каррильо. Он - исключительный игрок, который работает и играет всегда со страстью. Самым важным моментом сегодня является характер, продемонстрированный игроками. Они сохраняли желание бороться за победу.

Замены помогли нам. Наша победа заслужена. "Труа" немного повезло, поэтому счет и стал 2:0. Но футбол иногда нелогичен. Такая победа добавит игрокам уверенности, что важно. Для любителей футбола все эти эмоции в конце игры придутся по душе!", - цитирует Жардима пресс-служба клуба.
Теги: Жардим Монако Труа
Сегодня, 12:30
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