Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Пользователи Rusfootball.info считают "Спартак" фаворитом матча с ЦСКА

Сегодня в 16:30 в рамках 20-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле примет ЦСКА.

По результатам опроса на Rusfootball.info 435 пользователей (45.12%) считают, что победу в предстоящей встрече одержат хозяева, которые в последнем матче со счетом 0:7 уступили "Ливерпулю". 351 читателей (36.41%) отдают свое предпочтение команде Виктора Гончаренко. 178 человек (18.46%) не готовы назвать фаворита, и ставят на ничью.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 12:53
Напечатать
11
(2)
№11 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 13:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А кто это тут решает за ВСЕХ пользователей ??? Меня никто не спрашивал. Или только мнение свиней в зачёт идёт ?

Цитата: Лукоморье

Вся страна на РУФУ

Для них всё мироздание вокруг их хлева существует.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№10 Написал: Зритель (Сегодня, 13:37) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Gerolsteiner 1001
Ну что , окропим снежок красненьким ???!!! )))

У ваших ещё не закончились месячные?
Регистрация: 23.02.2008
№9 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gerolsteiner 1001
Ну что , окропим снежок красненьким ???!!! )))

Это намек на то что Спартак играет в красной форме, а ЦСКА заранее наденет траурную черную форму?


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№8 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 13:24) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что , окропим снежок красненьким ???!!! )))
Регистрация: 18.06.2015
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:20) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Вся страна на РУФУ? Лечи головку. А можешь и голову

Правильно один сатирик вас дебилами назвал.Быдломасса.Одобрямиподдерживаемдаёшь!Тьфу,мля,деревня


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну мы давно не проигрываем,играем дома и состав наш сильнее,
Регистрация: 12.02.2013
№5 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:17) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
А как же вся страна против?

Вся страна на РУФУ? Лечи головку. А можешь и голову.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:16) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
С какого потолка то взяли что пищевик фоворит? после смачного пинка от Ливера вряд ли,злость может и быть,но вряд ли она будет,игра покажет кто есть ху
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:15) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
На этом сайте Спартаковцы победили в опросе? Удивительно.

А как же вся страна против? Ущербный ты,петя


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:02) #
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
В России был проведён опрос: Пользуетесь ли вы интернетом?
Оказалось, что 100% россиян пользуются интернетом.
Опрос был проведён в интернете.

На этом сайте Спартаковцы победили в опросе? Удивительно.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:01) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
это как выборы Путина
тут и фанов ЦСКА то поменьше
всё решит поле


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.