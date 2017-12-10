Маурисио Почеттино: теперь "Тоттенхэм" может сосредоточиться только на чемпионате

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Сток Сити" в матче 16-го тура чемпионата Англии (5:1)."Именно так нам нужно играть отныне. Стабильность настолько важна, если мы хотим финишировать в первой четверке. Команда сегодня продемонстрировала свои истинные качества. В прошлом сезоне мы были разочарованы, потому что очень хорошо играли в премьер-лиге, но провалились в Лиге чемпионов. В этом сезоне команда была настроена показать, что может хорошо играть в Лиге чемпионов, но это немного отвлекает. Теперь же мы можем сосредоточиться только на чемпионате страны и выигрывать матчи", - цитирует специалиста ВВС.