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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
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Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (30)
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (30)
Маурисио Почеттино: теперь "Тоттенхэм" может сосредоточиться только на чемпионате
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Сток Сити" в матче 16-го тура чемпионата Англии (5:1).
"Именно так нам нужно играть отныне. Стабильность настолько важна, если мы хотим финишировать в первой четверке. Команда сегодня продемонстрировала свои истинные качества. В прошлом сезоне мы были разочарованы, потому что очень хорошо играли в премьер-лиге, но провалились в Лиге чемпионов. В этом сезоне команда была настроена показать, что может хорошо играть в Лиге чемпионов, но это немного отвлекает. Теперь же мы можем сосредоточиться только на чемпионате страны и выигрывать матчи", - цитирует специалиста ВВС.
"Именно так нам нужно играть отныне. Стабильность настолько важна, если мы хотим финишировать в первой четверке. Команда сегодня продемонстрировала свои истинные качества. В прошлом сезоне мы были разочарованы, потому что очень хорошо играли в премьер-лиге, но провалились в Лиге чемпионов. В этом сезоне команда была настроена показать, что может хорошо играть в Лиге чемпионов, но это немного отвлекает. Теперь же мы можем сосредоточиться только на чемпионате страны и выигрывать матчи", - цитирует специалиста ВВС.
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