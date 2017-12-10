Тренер вратарей "Урала" встретится с коллегами из клубов бундеслиги

Тренер вратарей "Урала" Андрей Шпилев отправился в Германию. Специалист планирует посетить семь матчей бундеслиги и пообщаться с коллегами, отвечающими за подготовку голкиперов в своих клубах.Шпилев уже встретился с тренером вратарей "Хоффенхайма" Михаэлом Рехнером.