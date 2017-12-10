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"Ростов" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве

В матче 20-го тура молодежного первенства чемпионата России "Ростов" дома нанес разгромное поражение "Уфе" со счетом 3:0.

Молодежное первенство

20 тур

"Ростов" – "Уфа" 3:0

Голы: Соловьёв, 6, Петров, 20, Вебер, 63

"Ростов": Ермаков, Нескоромный, Захаров, Осинов (Скрынник, 81), Сухомлинов, Христис, Сиденко (Потапов, 80), Вебер, Мкртчян, Петров (Волков, 70), Соловьёв

"Уфа": Ефимов, Хазиев, Дивеев, Дёмин, Егоров (Емельянов, 56), Виденеев (Шитов, 24), Гумеров, Безденежных, Власов, Кутлусурин, Журавлёв (Мухаметшин, 82)

Предупреждения: Кутлусурин, 17, Безденежных, 21
Теги: Ростов Уфа
Сегодня, 14:06
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