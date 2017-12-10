Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:18
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
14:04
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (1)
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (1)
05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
"Ростов" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве
В матче 20-го тура молодежного первенства чемпионата России "Ростов" дома нанес разгромное поражение "Уфе" со счетом 3:0.
Молодежное первенство
20 тур
"Ростов" – "Уфа" 3:0
Голы: Соловьёв, 6, Петров, 20, Вебер, 63
"Ростов": Ермаков, Нескоромный, Захаров, Осинов (Скрынник, 81), Сухомлинов, Христис, Сиденко (Потапов, 80), Вебер, Мкртчян, Петров (Волков, 70), Соловьёв
"Уфа": Ефимов, Хазиев, Дивеев, Дёмин, Егоров (Емельянов, 56), Виденеев (Шитов, 24), Гумеров, Безденежных, Власов, Кутлусурин, Журавлёв (Мухаметшин, 82)
Предупреждения: Кутлусурин, 17, Безденежных, 21
Молодежное первенство
20 тур
"Ростов" – "Уфа" 3:0
Голы: Соловьёв, 6, Петров, 20, Вебер, 63
"Ростов": Ермаков, Нескоромный, Захаров, Осинов (Скрынник, 81), Сухомлинов, Христис, Сиденко (Потапов, 80), Вебер, Мкртчян, Петров (Волков, 70), Соловьёв
"Уфа": Ефимов, Хазиев, Дивеев, Дёмин, Егоров (Емельянов, 56), Виденеев (Шитов, 24), Гумеров, Безденежных, Власов, Кутлусурин, Журавлёв (Мухаметшин, 82)
Предупреждения: Кутлусурин, 17, Безденежных, 21
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.