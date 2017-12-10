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Петер Штегер официально возглавил "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Петера Боса. Его место займет бывший наставник "Кельна" Петер Штегер.

Контракт с 51-летним специалистом будет рассчитан до 30 июня 2018 года.

Напомним, последним местом работы Штегера был "Кельн".
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 14:42
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