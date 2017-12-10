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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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14:18
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
14:04
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05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (2)
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Петер Штегер официально возглавил "Боруссию"
Дортмундская "Боруссия" на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Петера Боса. Его место займет бывший наставник "Кельна" Петер Штегер.
Контракт с 51-летним специалистом будет рассчитан до 30 июня 2018 года.
Напомним, последним местом работы Штегера был "Кельн".
Контракт с 51-летним специалистом будет рассчитан до 30 июня 2018 года.
Напомним, последним местом работы Штегера был "Кельн".
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