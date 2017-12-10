Алексей Грицаенко: играть в такую погоду - катастрофа

Полузащитник "Краснодара" Алексей Грицаенко в эфире канала "Наш футбол" отметил, что его гол в ворота "Амкара" в матче 20-го тура чемпионата России стал результатом наигранной комбинации."Это наш заготовленный стандарт. Подача хорошая была, Рома Шишкин хорошо скинул в створ, мне оставалось только подставить ногу.В такую погоду играть - катастрофа. Холодно, руки немеют, ноги немеют. Удовольствие от футбола сложно получить", - сказал Грицаенко.