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Алексей Грицаенко: играть в такую погоду - катастрофа

Полузащитник "Краснодара" Алексей Грицаенко в эфире канала "Наш футбол" отметил, что его гол в ворота "Амкара" в матче 20-го тура чемпионата России стал результатом наигранной комбинации.

"Это наш заготовленный стандарт. Подача хорошая была, Рома Шишкин хорошо скинул в створ, мне оставалось только подставить ногу.

В такую погоду играть - катастрофа. Холодно, руки немеют, ноги немеют. Удовольствие от футбола сложно получить", - сказал Грицаенко.
Теги: Краснодар Амкар
Сегодня, 15:16
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