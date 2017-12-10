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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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Понтус Вернблум сыграет в нападении ЦСКА в матче со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком".

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

Запасные: Помазун, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 15:21
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(0)
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: irv
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ожидаемый состав.


Так семи пядей во лбу не надо, чтоб угадать состав цска! Игроков нету!

нет слова нету
и пишется большими буквами
аббревиатура


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: darmidon 7 (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: pfkegjbl 2
Боевой состав

Единственно возможный
Регистрация: 5.08.2016
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:26) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рискует белорус,поглядим.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: irv Курск (Сегодня, 15:26) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Sergey Nasirov_2
Ожидаемый состав.


Так семи пядей во лбу не надо, чтоб угадать состав цска! Игроков нету!


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Боевой состав


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:24) #
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online

Ожидаемый состав.
Регистрация: 27.07.2016
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