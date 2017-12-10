Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" - ЦСКА: Роман Зобнин сыграет слева в защите

"Спартак" объявил состав на матч 20-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин - Промесс, Фернанду, Глушаков, Мельгарехо, Самедов - Луиз Адриано.

Запасные: Ребров, Максименко, Боккетти, Джикия, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Пашалич, Зе Луиш, Роша
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 15:33
Напечатать
12
(3)
№12 Написал: Egger ссср (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Опять те же позорники вышли ,а перспективные ребята на лавке.
Регистрация: 9.12.2017
№11 Написал: Mich1el Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ожидаем, что Спартак безответно раздвинет коням ноги 5-7 раз
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
игроков полнО, а играть некому, у коней раз-два и опчёлся, а играют и держатся..

это легко объяснимо...Гончаренко - тренерище, Каррера - физрук...да и вообще конь свинье не товарищ

очкоротый...в окно посмотри...там слякоть...а в России ЗИМА... smirk
Регистрация: 6.09.2013
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
игроков полнО, а играть некому, у коней раз-два и опчёлся, а играют и держатся..

это легко объяснимо...Гончаренко - тренерище, Каррера - физрук...да и вообще конь свинье не товарищ


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:12) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: LLM
Кутепов - Таски пара не сыграная, тогда лучше Кутепов- Боккети

по мне Боккетти самый слабый защитник, Таски недалеко ушёл..
вроде игроков полнО, а играть некому, у коней раз-два и опчёлся, а играют и держатся..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: LLM (Сегодня, 16:04) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кутепов - Таски пара не сыграная, тогда лучше Кутепов- Боккети
Регистрация: 21.02.2017
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:52) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Spartacus1971
Джикия на замене

Травма в Ливере, задняя поверхность.
Видимо, не катастрофическая, но не хотят усугублять.
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Промесс)типа Месси?)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: георгий пестов (Сегодня, 15:45) #
  • -13
  •  (13)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://afly.co/2ch
Регистрация: 10.12.2017
№3 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 15:45) #
  • +1
  •  (5)

Зобнин по упоминанием обходит Глушакова
Регистрация: 9.04.2017
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 15:40) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Spartacus1971,

Зе тоже...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:37) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Джикия на замене,хмм.
Регистрация: 12.02.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.