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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (2)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (2)
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Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (2)
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"Спартак" - ЦСКА: Роман Зобнин сыграет слева в защите
"Спартак" объявил состав на матч 20-го тура чемпионата России против ЦСКА.
"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин - Промесс, Фернанду, Глушаков, Мельгарехо, Самедов - Луиз Адриано.
Запасные: Ребров, Максименко, Боккетти, Джикия, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Пашалич, Зе Луиш, Роша
"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин - Промесс, Фернанду, Глушаков, Мельгарехо, Самедов - Луиз Адриано.
Запасные: Ребров, Максименко, Боккетти, Джикия, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Пашалич, Зе Луиш, Роша
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