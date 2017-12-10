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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (2)
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"Краснодар" в Перми без Федора Смолова обыграл "Амкар"
В матче 20-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле проиграл "Краснодару".
Чемпионат России
20 тур
"Амкар" – "Краснодар" 1:3
Голы: Грицаенко, 15, Игнатьев, 34, Классон, 47, Форбс, 60
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев, (Прокофьев, 80), Занев, Конде, Комолов, Костюков, (Форбс, 57), Огуде, Эззатоллахи, (Гол, 57), Бодул.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра, (Жигулёв, 90+1), Каборе, Классон, Игнатьев.
Предупреждения: Бодул, 64, Мартынович, 83
Чемпионат России
20 тур
"Амкар" – "Краснодар" 1:3
Голы: Грицаенко, 15, Игнатьев, 34, Классон, 47, Форбс, 60
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев, (Прокофьев, 80), Занев, Конде, Комолов, Костюков, (Форбс, 57), Огуде, Эззатоллахи, (Гол, 57), Бодул.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра, (Жигулёв, 90+1), Каборе, Классон, Игнатьев.
Предупреждения: Бодул, 64, Мартынович, 83
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