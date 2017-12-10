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"Краснодар" в Перми без Федора Смолова обыграл "Амкар"

В матче 20-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле проиграл "Краснодару".

Чемпионат России

20 тур

"Амкар" – "Краснодар" 1:3

Голы: Грицаенко, 15, Игнатьев, 34, Классон, 47, Форбс, 60

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев, (Прокофьев, 80), Занев, Конде, Комолов, Костюков, (Форбс, 57), Огуде, Эззатоллахи, (Гол, 57), Бодул.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра, (Жигулёв, 90+1), Каборе, Классон, Игнатьев.

Предупреждения: Бодул, 64, Мартынович, 83
Теги: Краснодар Амкар
Сегодня, 15:54
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№8 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:26) #
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Цитата: Сибирячок
Эй, флюгерасты, вы где? Шалимова в отставку?

Тебе оленю в прошлый раз все объяснили. Память коротка, валенок сибирский?


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Сибирячок
Эй, флюгерасты, вы где? Шалимова в отставку?

Да , Шалимова в отставку.Он вывел Краснодар на определённый уровень.Но большего с ним Краснодар не достигнет...Спасибо, Шалимову, но мавр сделал свое дело, мавр должен уйти...
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:17) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Эй, флюгерасты, вы где? Шалимова в отставку?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 16:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Хорошая игра, Игнатьев умница,если дальше так будет играть, в отличного нападающего вырастет..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Теперь Спартак- Цска ничья и мы на 3 месте, а если Зенит проиграет то и на 2 !!!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 16:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар - молодцы! Очками не разбрасываются, свои берут.
Регистрация: 17.05.2017
№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (3)

Краснодар с уверенной выездной победой!
Сыграли по гроссмейстерски!!!
Регистрация: 7.05.2010
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 15:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
амкар молодцы, бились до конца

Краснодар с победой, условия не совсем футбольные, хорошо, что без травм
Регистрация: 7.02.2010
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