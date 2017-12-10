Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:55
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (2)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (2)
14:18
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (2)
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (2)
14:04
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (2)
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (2)
"Зенит" разгромил "Ахмат" в молодёжном первенстве
"Зенит" разгромил "Ахмат" в матче 20-го тура молодёжного первенства России.
Молодежное первенство
20 тур
"Ахмат" – "Зенит" 2:5
Голы: Макеев, 17, Денисов, 39, Хубулов, 49, Умаев, 68, Поваров, 77, 80
"Ахмат": Умаев, Альсултанов, Осмаев, Мальсагов, Магамаев, Исмаилов, Ахильгов, Бацуев, Эдиев, Умаев, Хизриев (Исаев, 55)
"Зенит": Гойло, Анисимов, Алоян, Байрамов, Синяк, Казаков, Макеев, Бойцов, Тарасов, Воробьёв (Першин, 63), Денисов (Поваров, 62)
Предупреждения: Хубулов, 56
Молодежное первенство
20 тур
"Ахмат" – "Зенит" 2:5
Голы: Макеев, 17, Денисов, 39, Хубулов, 49, Умаев, 68, Поваров, 77, 80
"Ахмат": Умаев, Альсултанов, Осмаев, Мальсагов, Магамаев, Исмаилов, Ахильгов, Бацуев, Эдиев, Умаев, Хизриев (Исаев, 55)
"Зенит": Гойло, Анисимов, Алоян, Байрамов, Синяк, Казаков, Макеев, Бойцов, Тарасов, Воробьёв (Першин, 63), Денисов (Поваров, 62)
Предупреждения: Хубулов, 56
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.