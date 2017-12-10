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"Зенит" разгромил "Ахмат" в молодёжном первенстве

"Зенит" разгромил "Ахмат" в матче 20-го тура молодёжного первенства России.

Молодежное первенство

20 тур

"Ахмат" – "Зенит" 2:5

Голы: Макеев, 17, Денисов, 39, Хубулов, 49, Умаев, 68, Поваров, 77, 80

"Ахмат": Умаев, Альсултанов, Осмаев, Мальсагов, Магамаев, Исмаилов, Ахильгов, Бацуев, Эдиев, Умаев, Хизриев (Исаев, 55)

"Зенит": Гойло, Анисимов, Алоян, Байрамов, Синяк, Казаков, Макеев, Бойцов, Тарасов, Воробьёв (Першин, 63), Денисов (Поваров, 62)

Предупреждения: Хубулов, 56
Теги: Зенит Ахмат
Сегодня, 16:09
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№2 Написал: Tokio581 (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лукоморье
А 2 - 5 это разгром? Вот 7 - 0 это разгром. 2-5 это просто крупный счет.

7:0 это не разгром это полная жопельня
Регистрация: 18.04.2016
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:15) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
А 2 - 5 это разгром? Вот 7 - 0 это разгром. 2-5 это просто крупный счет.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
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