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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (2)
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Игорь Шалимов: "Краснодар" удовлетворен результатом по итогам первой части сезона
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Амкаром" в рамках 20-го тура чемпионата России.
"Погода, как говорили, не стала для нас помехой, потому что поле было искусственным. Было бы оно натуральным то у нас были бы проблемы, учитывая то, как мы играем.
Очень рады, что одержали трудовую победу и взяли три очка. С хорошим настроем уходим в отпуск. Мы довольны первой частью чемпионата. Правда, с командами из первой четверки мы очков набрать не смогли. Но у нас все нормально, впереди 10 туров и произойти может все, что угодно", - сказал Шалимов.
"Погода, как говорили, не стала для нас помехой, потому что поле было искусственным. Было бы оно натуральным то у нас были бы проблемы, учитывая то, как мы играем.
Очень рады, что одержали трудовую победу и взяли три очка. С хорошим настроем уходим в отпуск. Мы довольны первой частью чемпионата. Правда, с командами из первой четверки мы очков набрать не смогли. Но у нас все нормально, впереди 10 туров и произойти может все, что угодно", - сказал Шалимов.
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