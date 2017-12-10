Игорь Шалимов: "Краснодар" удовлетворен результатом по итогам первой части сезона

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Амкаром" в рамках 20-го тура чемпионата России."Погода, как говорили, не стала для нас помехой, потому что поле было искусственным. Было бы оно натуральным то у нас были бы проблемы, учитывая то, как мы играем.Очень рады, что одержали трудовую победу и взяли три очка. С хорошим настроем уходим в отпуск. Мы довольны первой частью чемпионата. Правда, с командами из первой четверки мы очков набрать не смогли. Но у нас все нормально, впереди 10 туров и произойти может все, что угодно", - сказал Шалимов.