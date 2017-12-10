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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гаджи Гаджиев: у нас было достаточно моментов, чтобы забить хотя бы еще один гол
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Краснодара" (1:3) в матче 20-го тура чемпионата России .
"У нас было достаточно моментов, чтобы забить хотя бы еще один гол. Мы так безответственно сыграли при стандарте - забивающий игрок оказался без подопечного, хотя он один из тех, кто должен был быть под контролем в обязательном порядке. Когда ты проигрываешь со старта такой команде, как "Краснодар", потом сложно отыграться. Они хорошо контролируют мяч, очень умело это делают. Поэтому в первом тайме было крайне тяжело, но все равно были моменты, и мы наносили удары даже с близкого расстояния", - сказал Гаджиев.
"У нас было достаточно моментов, чтобы забить хотя бы еще один гол. Мы так безответственно сыграли при стандарте - забивающий игрок оказался без подопечного, хотя он один из тех, кто должен был быть под контролем в обязательном порядке. Когда ты проигрываешь со старта такой команде, как "Краснодар", потом сложно отыграться. Они хорошо контролируют мяч, очень умело это делают. Поэтому в первом тайме было крайне тяжело, но все равно были моменты, и мы наносили удары даже с близкого расстояния", - сказал Гаджиев.
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