Гаджи Гаджиев: у нас было достаточно моментов, чтобы забить хотя бы еще один гол

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Краснодара" (1:3) в матче 20-го тура чемпионата России ."У нас было достаточно моментов, чтобы забить хотя бы еще один гол. Мы так безответственно сыграли при стандарте - забивающий игрок оказался без подопечного, хотя он один из тех, кто должен был быть под контролем в обязательном порядке. Когда ты проигрываешь со старта такой команде, как "Краснодар", потом сложно отыграться. Они хорошо контролируют мяч, очень умело это делают. Поэтому в первом тайме было крайне тяжело, но все равно были моменты, и мы наносили удары даже с близкого расстояния", - сказал Гаджиев.