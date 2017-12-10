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Матч "Спартак" - ЦСКА остановлен из-за пиротехники

Матч 20-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА во втором тайме был снова остановлен.

Болельщики команд использовали пиротехнику, из-за чего поле заволокло дымом.

Отметим, что в первом тайме арбитр Алексей Николаев также останавливал встречу на несколько минут.
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:42) #
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Смех какой год не могут справиться с пиротехникой! Не ужели не понятно что пиротехнику проносят те кто охраняет стадион стюарды или омон!
Регистрация: 11.04.2016
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