Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:33
Раньше пусто, сегодня густо. Дубль и голевая передача Промеса приносят "Спартаку" победу в дерби с ЦСКА (7)
Раньше пусто, сегодня густо. Дубль и голевая передача Промеса приносят "Спартаку" победу в дерби с ЦСКА (7)
15:55
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (5)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (5)
14:18
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
14:04
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (1)
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (1)
Матч "Спартак" - ЦСКА остановлен из-за пиротехники
Матч 20-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА во втором тайме был снова остановлен.
Болельщики команд использовали пиротехнику, из-за чего поле заволокло дымом.
Отметим, что в первом тайме арбитр Алексей Николаев также останавливал встречу на несколько минут.
Болельщики команд использовали пиротехнику, из-за чего поле заволокло дымом.
Отметим, что в первом тайме арбитр Алексей Николаев также останавливал встречу на несколько минут.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.