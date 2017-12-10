Раньше пусто, сегодня густо. Дубль и голевая передача Промеса приносят "Спартаку" победу в дерби с ЦСКА



Чемпионат России

20 тур



"Спартак" – ЦСКА 3:0 Чемпионат России20 тур

Голы: Промес, 10', Промес, 61', Пашалич, 90+8

Зобнин на позиции левого защитника. Джикия, Боккетти и Зе Луиш - в запасе

10 декабря, 10-я минута, 10-й номер - 1:0

ЦСКА - без моментов, Промес - с дублем

Пенальти не было, Вернблума можно было удалять