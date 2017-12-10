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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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18:33
Раньше пусто, сегодня густо. Дубль и голевая передача Промеса приносят "Спартаку" победу в дерби с ЦСКА (7)
Раньше пусто, сегодня густо. Дубль и голевая передача Промеса приносят "Спартаку" победу в дерби с ЦСКА (7)
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Раньше пусто, сегодня густо. Дубль и голевая передача Промеса приносят "Спартаку" победу в дерби с ЦСКА
До сегодняшнего дня главная звезда московского "Спартака" Квинси Промес ни разу не забивал в дерби с ЦСКА. 10-го декабря на 10-й минуте 10-й номер исправил эту ситуацию, а во втором тайме записал на свой счет дубль и голевую передачу, что позволило его команде оформить уверенную победу. Rusfootball.info рассказывает о том, каким было главное противостояние в российском футболе на этот раз.
Чемпионат России
20 тур
"Спартак" – ЦСКА 3:0
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин, Промес, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Педро Роша, 82'), Самедов (Пашалич, 66'), Луис Адриано (Зе Луиш, 78')
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич (Кучаев, 79'), Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Макаров, 87'), Вернблум
Предупреждения: Головин, 78', Вернблум, 86', Набабкин, 90', В. Березуцкий, 90+1'
Закрывать год главным противостоянием в российском футболе одно удовольствие. Тем более, когда в Москве температура держится все еще около нуля, а газон на "Открытие Арене" выглядит безупречным. Да и команды нынче находятся в отличной форме, что позволяло ждать от их встречи феерии. Поражения в Лиге Чемпионов от гигантов британского футбола, конечно, слегка подпортили статистику, но все понимают, каков был уровень соперников.
В чемпионате России в последнее время "Спартак" и ЦСКА просто непобедимы. "Красно-белые" выиграли 4 предыдущих матча, забивая в среднем чуть меньше 3 голов за игру. "Красно-синие" побеждали в 3 последних турах, накидав в воротах своих оппонентов суммарно 11 мячей. Подобной мощи мы ждали от обеих команд и сегодня. Состав "армейского" клуба не таил в себе никаких сюрпризов, а вот Каррера подготовил несколько неожиданных ходов.
Безусловно, главным их них был выход на позицию левого защитника Зобнина. Сам Массимо объяснил это тем, что Роман наиболее оптимально подходил на роль сдерживателя реактивного Марио Фернандеса. Примечательно, что итальянский тренер "Спартака" оставил в запасе игравших против "Ливерпуля" Боккетти и Джикию, а также доверил место в основе Кутепову, Самедову и Мельгарехо. При этом Луис Адриано остался в нападении в одиночестве - Зе Луиш оказался в числе запасных.
Первые 9 минут команды словно разбирались в хитросплетении расстановки "Спартака", и в их действиях было больше сумбура. Однако в конце первой десятиминутки хозяевам удалось не только создать что-то острое, но и забить. Мельгарехо на правой бровке успел прокинуть мяч вперед мимо постелившегося в подкате Васина, пробежал до штрафной и отдал передачу в центр на Адриано. Луис пробил в касание, но Акинфеев выдал отличный сейв и отложил взятие ворот на несколько секунд. На подборе первым оказался не Марио Фернандес, а Промес, который и открыл счет в матче.
Голландский атакующий полузащитник еще ни разу не забивал в дерби ЦСКА, но сегодня, 10 декабря, 10-й номер на 10-й минуте это сделал. Символичнее истории не придумать. После пропущенного мяча "армейцы" не сразу пришли в себя. Буквально сразу же они могли пропустить второй. Акинфееву пришлось сделать двойное спасение после удара Самедова и добивания Луиса Адриано, чтобы не дать "Спартаку" удвоить свое преимущество. После этого Игорь еще мотивировал своих партнеров грозными словами, которые содержали в себе призыв наконец-то начать играть.
И полевые игроки прислушались к своему вратарю. Подопечные Гончаренко смогли передвинуть игру на половину поля хозяев и стали активнее атаковать. До стопроцентных голевых моментов дело не доходило, но было ощущение, что скоро защита "Спартака" не выдержит такого давления. Каррера моментально среагировал на перемены в ходе встречи - он передвинул на позицию левого защитника Мельгарехо, а Зобнина отправил играть в центре. Эффект от перестановок был получен в кратчайшее время.
"Красно-белым" удалось улучшить качество оборонительных действий и наладить более акцентированную контратакующую игру. Мы можем отметить, что до конца первого тайма они создали как минимум два хороших момента, которые могли привести к голу в ворота ЦСКА. Сначала возможность Глушаков врывался в штрафную и бил с левой - Васин бросился под мяч и не дал тому дойти до Акинфеева. Затем Зобнин фантастически умной и тонкой передачей вывел на ударную позицию Промеса - здесь уже Акинфеев выдал очередной важный сейв.
После перерыва футбол стал более плотным. "Спартак" вполне резонно отдал инициативу ЦСКА и все чаще не стеснялся в полном составе находиться на своей половине поля. "Армейцы" больше владели мячом, но им с трудом удавалось придумать что-то интересное в атаке. Запомнился разве что неплохой удар Вернблума, который пытался технично пробить в "девятку". "Красно-белые" тоже не особо преуспевали в контратаках, но именно они смогли забить второй гол в сегодняшнем дерби.
Фернандо совершил важнейший отбор у Натхо, который несколько вальяжно пытался принять передачу метрах в 15-ти от своей штрафной. Благодаря этому перехвату Луис Адриано протащил мяч немного вперед и выдал отличную передачу на Промеса, который уверенно переиграл Акинфеева. После второго гола "Спартака" ЦСКА, само собой, активнее пошел вперед, но это, скорее, сделало легче жизнь для хозяев. "Красно-белые" получили больше пространства, на котором могли разгоняться Промес и его партнеры. Особо опасных моментов, правда, они не создавали.
"Армейцы", впрочем, тоже были недостаточны остры. Зачастую они использовали дальние удары, которые не представляли большой угрозы для ворот Селихова. В середине второго тайма болельщики гостей устроили мощную дымовую завесу, из-за которой матч пришлось приостановить. Вероятно, фанаты ЦСКА предполагали, что пауза поможет их команде, но случилось совсем наоборот. Сбитый темп пошел на пользу "Спартаку", который после небольшой передышки еще более уверенно оборонял свое преимущество.
В концовке встречи гости претендовали на пенальти после падения Фернандеса в штрафной хозяев, но надо отметить, что главный судья матча Алексей Николаев верно расценил эпизод и не зафиксировал нарушение правил. А вот в моменте, когда Вернблум, имея желтую карточку, задрал свою ногу выше головы Пашалич и разбил тому нос в кровь, арбитр, пожалуй, ошибся. Понтус за столь неаккуратную игру вполне мог получить второе предупреждение и покинуть поле.
Из-за дымовой завесы к основному времени сегодняшней встречи было добавлено целых 8 минут. Но ЦСКА так и не удалось сподобиться на что-то похожее на гол престижа. Более того, "армейцы" пропустили третий мяч и позволили "Спартаку" победить с крупным счетом. Мастер голов на 98-й минуте Марио Пашалич воспользовался простором у ворот Акинфеева и пробил мимо вратаря после паса от Промеса.
Таким образом, "Спартак" взял реванш за обидное поражение в первом круге и вместе с этим продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до пяти матчей. "Красно-белые" после сокрушительных 0:7 в Ливерпуле полностью реабилитировались перед своими болельщиками, ведь они уверенно и спокойно обыграли одного из своих главных конкурентов. ЦСКА не создал ни одного стопроцентного голевого момента, а потому сегодняшнюю победу действующего чемпиона России можно назвать вполне заслуженной.
Фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
20 тур
"Спартак" – ЦСКА 3:0
Голы: Промес, 10', Промес, 61', Пашалич, 90+8
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин, Промес, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Педро Роша, 82'), Самедов (Пашалич, 66'), Луис Адриано (Зе Луиш, 78')
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич (Кучаев, 79'), Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Макаров, 87'), Вернблум
Предупреждения: Головин, 78', Вернблум, 86', Набабкин, 90', В. Березуцкий, 90+1'
Зобнин на позиции левого защитника. Джикия, Боккетти и Зе Луиш - в запасе
Закрывать год главным противостоянием в российском футболе одно удовольствие. Тем более, когда в Москве температура держится все еще около нуля, а газон на "Открытие Арене" выглядит безупречным. Да и команды нынче находятся в отличной форме, что позволяло ждать от их встречи феерии. Поражения в Лиге Чемпионов от гигантов британского футбола, конечно, слегка подпортили статистику, но все понимают, каков был уровень соперников.
В чемпионате России в последнее время "Спартак" и ЦСКА просто непобедимы. "Красно-белые" выиграли 4 предыдущих матча, забивая в среднем чуть меньше 3 голов за игру. "Красно-синие" побеждали в 3 последних турах, накидав в воротах своих оппонентов суммарно 11 мячей. Подобной мощи мы ждали от обеих команд и сегодня. Состав "армейского" клуба не таил в себе никаких сюрпризов, а вот Каррера подготовил несколько неожиданных ходов.
Безусловно, главным их них был выход на позицию левого защитника Зобнина. Сам Массимо объяснил это тем, что Роман наиболее оптимально подходил на роль сдерживателя реактивного Марио Фернандеса. Примечательно, что итальянский тренер "Спартака" оставил в запасе игравших против "Ливерпуля" Боккетти и Джикию, а также доверил место в основе Кутепову, Самедову и Мельгарехо. При этом Луис Адриано остался в нападении в одиночестве - Зе Луиш оказался в числе запасных.
10 декабря, 10-я минута, 10-й номер - 1:0
Первые 9 минут команды словно разбирались в хитросплетении расстановки "Спартака", и в их действиях было больше сумбура. Однако в конце первой десятиминутки хозяевам удалось не только создать что-то острое, но и забить. Мельгарехо на правой бровке успел прокинуть мяч вперед мимо постелившегося в подкате Васина, пробежал до штрафной и отдал передачу в центр на Адриано. Луис пробил в касание, но Акинфеев выдал отличный сейв и отложил взятие ворот на несколько секунд. На подборе первым оказался не Марио Фернандес, а Промес, который и открыл счет в матче.
Голландский атакующий полузащитник еще ни разу не забивал в дерби ЦСКА, но сегодня, 10 декабря, 10-й номер на 10-й минуте это сделал. Символичнее истории не придумать. После пропущенного мяча "армейцы" не сразу пришли в себя. Буквально сразу же они могли пропустить второй. Акинфееву пришлось сделать двойное спасение после удара Самедова и добивания Луиса Адриано, чтобы не дать "Спартаку" удвоить свое преимущество. После этого Игорь еще мотивировал своих партнеров грозными словами, которые содержали в себе призыв наконец-то начать играть.
И полевые игроки прислушались к своему вратарю. Подопечные Гончаренко смогли передвинуть игру на половину поля хозяев и стали активнее атаковать. До стопроцентных голевых моментов дело не доходило, но было ощущение, что скоро защита "Спартака" не выдержит такого давления. Каррера моментально среагировал на перемены в ходе встречи - он передвинул на позицию левого защитника Мельгарехо, а Зобнина отправил играть в центре. Эффект от перестановок был получен в кратчайшее время.
"Красно-белым" удалось улучшить качество оборонительных действий и наладить более акцентированную контратакующую игру. Мы можем отметить, что до конца первого тайма они создали как минимум два хороших момента, которые могли привести к голу в ворота ЦСКА. Сначала возможность Глушаков врывался в штрафную и бил с левой - Васин бросился под мяч и не дал тому дойти до Акинфеева. Затем Зобнин фантастически умной и тонкой передачей вывел на ударную позицию Промеса - здесь уже Акинфеев выдал очередной важный сейв.
ЦСКА - без моментов, Промес - с дублем
После перерыва футбол стал более плотным. "Спартак" вполне резонно отдал инициативу ЦСКА и все чаще не стеснялся в полном составе находиться на своей половине поля. "Армейцы" больше владели мячом, но им с трудом удавалось придумать что-то интересное в атаке. Запомнился разве что неплохой удар Вернблума, который пытался технично пробить в "девятку". "Красно-белые" тоже не особо преуспевали в контратаках, но именно они смогли забить второй гол в сегодняшнем дерби.
Фернандо совершил важнейший отбор у Натхо, который несколько вальяжно пытался принять передачу метрах в 15-ти от своей штрафной. Благодаря этому перехвату Луис Адриано протащил мяч немного вперед и выдал отличную передачу на Промеса, который уверенно переиграл Акинфеева. После второго гола "Спартака" ЦСКА, само собой, активнее пошел вперед, но это, скорее, сделало легче жизнь для хозяев. "Красно-белые" получили больше пространства, на котором могли разгоняться Промес и его партнеры. Особо опасных моментов, правда, они не создавали.
"Армейцы", впрочем, тоже были недостаточны остры. Зачастую они использовали дальние удары, которые не представляли большой угрозы для ворот Селихова. В середине второго тайма болельщики гостей устроили мощную дымовую завесу, из-за которой матч пришлось приостановить. Вероятно, фанаты ЦСКА предполагали, что пауза поможет их команде, но случилось совсем наоборот. Сбитый темп пошел на пользу "Спартаку", который после небольшой передышки еще более уверенно оборонял свое преимущество.
Пенальти не было, Вернблума можно было удалять
В концовке встречи гости претендовали на пенальти после падения Фернандеса в штрафной хозяев, но надо отметить, что главный судья матча Алексей Николаев верно расценил эпизод и не зафиксировал нарушение правил. А вот в моменте, когда Вернблум, имея желтую карточку, задрал свою ногу выше головы Пашалич и разбил тому нос в кровь, арбитр, пожалуй, ошибся. Понтус за столь неаккуратную игру вполне мог получить второе предупреждение и покинуть поле.
Из-за дымовой завесы к основному времени сегодняшней встречи было добавлено целых 8 минут. Но ЦСКА так и не удалось сподобиться на что-то похожее на гол престижа. Более того, "армейцы" пропустили третий мяч и позволили "Спартаку" победить с крупным счетом. Мастер голов на 98-й минуте Марио Пашалич воспользовался простором у ворот Акинфеева и пробил мимо вратаря после паса от Промеса.
Таким образом, "Спартак" взял реванш за обидное поражение в первом круге и вместе с этим продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до пяти матчей. "Красно-белые" после сокрушительных 0:7 в Ливерпуле полностью реабилитировались перед своими болельщиками, ведь они уверенно и спокойно обыграли одного из своих главных конкурентов. ЦСКА не создал ни одного стопроцентного голевого момента, а потому сегодняшнюю победу действующего чемпиона России можно назвать вполне заслуженной.
Фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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