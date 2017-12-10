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"Спартак" одержал уверенную победу над ЦСКА

В Москве завершился центральный матч 20-го тура чемпионата России. "Спартак" одержал уверенную победу над ЦСКА со счетом 3:0.

Чемпионат России

20 тур

"Спартак" – ЦСКА 3:0

Голы: Промес, 10, 61, Пашалич, 90+8

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин, Промес, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Роша, 82), Самедов (Пашалич, 66), Луис Адриано (Зе Луиш, 78)

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич (Кучаев, 79), Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Макаров, 86), Вернблум.
Сегодня, 18:30
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106
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№106 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ryzpm999
Ход МаКара по рокировке Мельгарехо-Зобнин, на мой взгляд, стал определяющим в матче. Еще раз с Победой!!!

Цитата: avnik
Я просто обалдел... )))

Да, я думаю, что все ох....


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№105 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 18:50) #
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Цитата: ryzpm999
Ход МаКара по рокировке Мельгарехо-Зобнин, не только на мой взгляд, стал определяющим в матче. Еще раз с Победой!!!

Ху.ли, это шахматы! Красно-белые, с победой!
Регистрация: 3.12.2016
№104 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
С победой, спартак...
Просто провалили матч.

ну сегодня от тебя адекватный пост, а то вчера не хорошо отзывался . не надо язвить на чужих не удачах, ведь вас тоже могут на место поставить
Регистрация: 9.06.2011
№103 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лоханулся Гончаренко с Вернблумом. Ни там, ни там не помог. Плюс Дзагоев и Натхо плохо сыграли, один брак. А так-то максимум выжимает из этого состава. Но не сегодня. Спартак с уверенной победой)


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№102 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
где там флейтисты, глорик Цезарь и Петя Лукоморье?как обычно счет посмотрели и к тетки на каникулы в Конеепово sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016
№101 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ничья конечно была бы лучше, но цска не смог
Регистрация: 20.07.2009
№100 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:49) #
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Цитата: xixidok
Каррера разложил Гончаренко по полочкам.. увы,проиграли по всем статьям. Вернблума вообще не было видно,.Витек потерялся, Головин тупо дергался поперек поля. Натхо ужас. Васин молодчик. Акинфеев в депрессии.

Команда Гончаренко играла очень организованно, пасы шли свободным открытым игрокам. В начале матча Спартак придавили. Но не было игроков, которые могли бы какую-то изюминку организовать. Вернблум не нап, один момент у него был во 2 тайме, ударил выше. Витиньо, как всегда, много бил издали. Васин опоздал с подкатом, что привело к 1 голу. Акинфеев 2-3 раза спас. Вот Дзагоева видно не было.

Соболезнования вменяемым болелам ЦСКА. Увы, без денег в современном футболе тяжело.
Регистрация: 22.09.2009
№99 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ха-ра-шо... Много бы можно было сказать гомосекам голубого пула, усиленно сравшим перед матчем, но...
Ребят, ЭТО - был футбол, и соперниками были не ослы, а кони. Потому и ценно. что мы их - разгромили!
Матч был жесткий и нервный. Нет, одного тролля персонально вспомню... И как? "Нефутбольная страна"?(с) Да ты - "ГОВНО"(с)!!!


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№98 Написал: avnik море (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ryzpm999
Ход МаКара по рокировке Мельгарехо-Зобнин, на мой взгляд, стал определяющим в матче. Еще раз с Победой!!!


Я просто обалдел... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№97 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Откровенно говоря и работы у него особой не было ,но есть мнение ,что он достал бы тот ,единственно опасный удар конского шведа.

Вратаря в такие моменты не ставят на игру. Чтобы не сломался.
Отыграл на ноль? Отыграл.
Ему и защитники наши помогли. Наверное, тренеры объяснили приватно ситуацию.
Что киперу важно отыграть хорошо.
Стелились в подкатах просто супер.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№96 Написал: Бриг (Сегодня, 18:46) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Пашалич становится джокером Спартака...А сколько критических стрел в его адрес было выпущено...
Регистрация: 21.11.2016
№95 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DMS
Свиньи по делу конечно победили. Кони вообще никакие. Да и судья всю мелочь в пользу поросят свистел. Но по весне тушинские не конкуренты. ЦСКА традиционно лучше выглядят после зимней спячки, чем до нее. Зенит и Локомотив поборятся за чемпионство.

Твоя писанина похожа на "писк" баклана.
Регистрация: 20.03.2014
№94 Написал: evgenij (Сегодня, 18:46) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: torin199rus
Всех с коне_ебом товарищи

ЧЕМПИОНАТ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕН МОЖЕТ НАПОМНИШЬ СКОЛЬКО ТАКИХ ПОБЕД НАД КОНЮШНЕЙ С 2001 ГОДА wink
Регистрация: 27.11.2017
№93 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все Молодцы!С Победой,КБ!
С хорошим настроением на зимние каникулы! smiley
Регистрация: 14.12.2011
№92 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Просто поражаюсь Гончаренко. Как можно играть со спартаком в открытый футбол? Полностью его вина.

он и не играл,ход матча заставил цска раскрыться,в частности быстрый гол Спартака,дальше уже смысла не было играть в излюбленный блевантин
Регистрация: 3.08.2016
№91 Написал: avs1967 tula (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стратег,
и за Уфу - то же
Регистрация: 1.03.2013
№90 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ход МаКара по рокировке Мельгарехо-Зобнин, не только на мой взгляд, стал определяющим в матче. Еще раз с Победой!!!
Регистрация: 29.08.2010
№89 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 18:45) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
все по делу! Спаму эта пауза даже не в позитив.
Регистрация: 9.11.2011
№88 Написал: honey (Сегодня, 18:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Игра в одни ворота,пускай ещё конявые скажут спасибо Акифееву,иначе 7-0 было бы,а та крупная победа,молодцы,самая сильная команда у нас это надеюсь все теперь поняли?В 4 последних матчах,обыграли три топа с общим счётом 10-2,Каррера растёт на глазах,Промес прорвало,сегодня сыграли про превосходно,что оборона,что атака.Я писал здесь конявым,что у нас оманда сильнее,а атака вообще чума,они мне не верили,вот и доказательство.И вот ещё что,кони скажите мне,Вернблум красная?Теперь таблица слева как всегда,но только теперь мы выше,

да, должны была быть 2 желтая. И скорей всего дал бы, если хотяб чуть-чуть пораньше он получил бы 1.
Регистрация: 5.12.2017
№87 Написал: seryu Москва (Сегодня, 18:45) #
  • +4
  •  (4)
online

Спартак с победой!!! smile
Счётом удовлетворён полностью. stuck_out_tongue_winking_eye
И ещё лошарики, чёрный цвет вам к лицу. joy
Регистрация: 17.03.2009
№86 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:45) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rusl0001
ТРИ ДНЯ ПРОШЛО. ТРИ!
И Селихов спустя 3 дня играет против ЦСКА и матч заканчивается на ноль.
Откровенно говоря и работы у него особой не было ,но есть мнение ,что он достал бы тот ,единственно опасный удар конского шведа,попади тот в створ.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017
№85 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:45) #
  • +2
  •  (2)
online

Спартак с Победой с крупным счётом!!!
Счёт мог быть совсем неприличным!
В нападении у ЦСКА совсем ничего не получилось...
Регистрация: 7.05.2010
№84 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rusl0001
Наконец, у нас классный вратарь!

Ковалевски, Плетикоса, Ребров и др. были хорошими вратарями.
Но хотелось СВОЕГО: российского вратаря. Молодого.
У которого есть шанс играть за Спартак лет 10, а лучше больше.

Хорошо, что у нас теперь такой кипер.
Тем более, 2 года провел в академии красно-белых. Что еще приятнее.

САА ты красава!


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№83 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 18:44) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи по делу конечно победили. Кони вообще никакие. Да и судья всю мелочь в пользу поросят свистел. Но по весне тушинские не конкуренты. ЦСКА традиционно лучше выглядят после зимней спячки, чем до нее. Зенит и Локомотив поборятся за чемпионство.
Регистрация: 16.07.2016
№82 Написал: burxan (Сегодня, 18:44) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Разве нужны слова???
Регистрация: 22.07.2016
№81 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:44) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rusl0001
Рад за Селихова. Мужик!!
Помню много случаев, когда после 4-5 пропущенных голов тренеры не выпускали своих основных вратарей, чтобы их не травмировать.
Дать отдохнуть, перестроиться.

ТРИ ДНЯ ПРОШЛО. ТРИ!
И Селихов спустя 3 дня играет против ЦСКА и матч заканчивается на ноль.

Наконец, у нас классный вратарь!

для Селихова это важно,конечно,что на 0,но тут стоит отметить нашу защиту.не позволяли серьезно Селихова беспокоить


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№80 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:43) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Ненавижу Спартак, но болею за Кареа. Браво , Максимо!

.не терплю карбид...не люблю Зенит...Слава Дзюбе... smirk
Регистрация: 6.09.2013
№79 Написал: torin199rus Москва (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с коне_ебом товарищи
Регистрация: 2.12.2017
№78 Написал: honey (Сегодня, 18:42) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Защитники канешь те ещё бегуны. Они не то, что бегать, а передвигаются по полю еле как. Ужас. Проиграли заслуженно. Не знаю как, но надо менять центр защиты. Пока там Игнашевич, Березуцкий и горе Васин, даже и близко не видать ЛЧ.
Регистрация: 5.12.2017
№77 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:42) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая уверенная победа и без всякого валидола ,что для дерби нечастый случай .С победой красно-белые!


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017
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