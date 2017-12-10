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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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18:33
Раньше пусто, сегодня густо. Дубль и голевая передача Промеса приносят "Спартаку" победу в дерби с ЦСКА (7)
Раньше пусто, сегодня густо. Дубль и голевая передача Промеса приносят "Спартаку" победу в дерби с ЦСКА (7)
15:55
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (5)
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"Спартак" одержал уверенную победу над ЦСКА
В Москве завершился центральный матч 20-го тура чемпионата России. "Спартак" одержал уверенную победу над ЦСКА со счетом 3:0.
Чемпионат России
20 тур
"Спартак" – ЦСКА 3:0
Голы: Промес, 10, 61, Пашалич, 90+8
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин, Промес, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Роша, 82), Самедов (Пашалич, 66), Луис Адриано (Зе Луиш, 78)
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич (Кучаев, 79), Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Макаров, 86), Вернблум.
Чемпионат России
20 тур
"Спартак" – ЦСКА 3:0
Голы: Промес, 10, 61, Пашалич, 90+8
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Таски, Зобнин, Промес, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Роша, 82), Самедов (Пашалич, 66), Луис Адриано (Зе Луиш, 78)
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич (Кучаев, 79), Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Макаров, 86), Вернблум.
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