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Сергей Юран: "Спартак" превосходил ЦСКА и заслуженно победил

Сергей Юран: "Спартак" превосходил ЦСКА и заслуженно победилБывший нападающий "Спартака" Сергей Юран в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился своими впечатлениями от прошедшего сегодня московского дерби.

- Насколько вам понравилось сегодняшнее дерби?

- Дерби всегда интересно смотреть. Особенно между «Спартаком» и ЦСКА, потому что здесь и история, и противостояние болельщиков, и противостояние клубов. По игре, конечно, «Спартак» превосходил ЦСКА и заслуженно победил. На мой взгляд, у ЦСКА было маловато шансов. Может быть, если бы не ошибка Натхо в середине поля, после которой был забит второй мяч, у ЦСКА были бы шансы вытащить ничью. «Спартак» имеет футболистов, которые могут воплотить в забитый мяч ошибки соперника – они это и сделали. ЦСКА не хватает креативности, не хватает нападающего. Вернблум в отдельных матчах, но он не игрок нападения. Если с другими менее мастеровитыми командами у него получалось, то против опытных защитников «Спартака» было сложно. У ЦСКА было преимущество в контроле мяча, но они очень медленно переходили в атаку. За 98 минут у них был один момент, когда Вернблум мог попасть. Когда не создаются голевые моменты, очень сложно выигрывать матчи. «Спартак» также, на мой взгляд, выбрал правильную тактику – отдал инициативу, быстро выходил из обороны в атаку. В этом плане он тоже переиграл ЦСКА.

- Как вы оцените эпизод с ударом Вернблума по носу Пашалича?

- Это вторая желтая карточка. Это опасная игра. Я уверен, что это вторая желтая карточка. Судья пожалел Вернблума. Я не думаю, что у Вернблума было намерение нанести травму. Это борьба. Мы знаем, что он не любит проигрывать. Даже на повторе видно, что не было целенаправленного удара с его стороны – мяч был вверху, и он пытался выиграть борьбу за него.

- Сегодня была мощная дымовая завеса. Вы видели что-нибудь подобное в своей карьере?

- Да я много чего видел. Особенно в Португалии, когда играл в "Бенфике" и в "Порту". Ну а что, это болельщики, это дерби. Для меня как для футболиста в прошлом данный антураж нормальный.

- Как вы думаете, кому больше на пользу пошла остановка игры?

- Думаю, пауза пошла на пользу "Спартаку". ЦСКА пытался что-то создать, а "Спартак" пытался сохранить счет. Пауза, конечно, идет на пользу команде, которая ведет в счете. Это и передышка в том числе, потому что "спартаковцы" больше оборонялись позиционно и испытывали большую ответственность. Передышка была им на пользу.

- Когда забивался третий гол Промес уступил право пробить Пашаличу. Это было проявление командного духа?

- Да нет, это просто ситуация, когда бьет игрок, который первый на мяче и которому это удобнее сделать. Пропусти бы он мяч, и там могли первыми оказаться защитники.
Сегодня, 19:16
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№2 Написал: Викторис (Сегодня, 19:38) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
и червя
Регистрация: 8.04.2017
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 19:20) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
ждем рейнгольда wink
Регистрация: 21.07.2011
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