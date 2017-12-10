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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Юран: "Спартак" превосходил ЦСКА и заслуженно победил
Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился своими впечатлениями от прошедшего сегодня московского дерби.
- Насколько вам понравилось сегодняшнее дерби?
- Дерби всегда интересно смотреть. Особенно между «Спартаком» и ЦСКА, потому что здесь и история, и противостояние болельщиков, и противостояние клубов. По игре, конечно, «Спартак» превосходил ЦСКА и заслуженно победил. На мой взгляд, у ЦСКА было маловато шансов. Может быть, если бы не ошибка Натхо в середине поля, после которой был забит второй мяч, у ЦСКА были бы шансы вытащить ничью. «Спартак» имеет футболистов, которые могут воплотить в забитый мяч ошибки соперника – они это и сделали. ЦСКА не хватает креативности, не хватает нападающего. Вернблум в отдельных матчах, но он не игрок нападения. Если с другими менее мастеровитыми командами у него получалось, то против опытных защитников «Спартака» было сложно. У ЦСКА было преимущество в контроле мяча, но они очень медленно переходили в атаку. За 98 минут у них был один момент, когда Вернблум мог попасть. Когда не создаются голевые моменты, очень сложно выигрывать матчи. «Спартак» также, на мой взгляд, выбрал правильную тактику – отдал инициативу, быстро выходил из обороны в атаку. В этом плане он тоже переиграл ЦСКА.
- Как вы оцените эпизод с ударом Вернблума по носу Пашалича?
- Это вторая желтая карточка. Это опасная игра. Я уверен, что это вторая желтая карточка. Судья пожалел Вернблума. Я не думаю, что у Вернблума было намерение нанести травму. Это борьба. Мы знаем, что он не любит проигрывать. Даже на повторе видно, что не было целенаправленного удара с его стороны – мяч был вверху, и он пытался выиграть борьбу за него.
- Сегодня была мощная дымовая завеса. Вы видели что-нибудь подобное в своей карьере?
- Да я много чего видел. Особенно в Португалии, когда играл в "Бенфике" и в "Порту". Ну а что, это болельщики, это дерби. Для меня как для футболиста в прошлом данный антураж нормальный.
- Как вы думаете, кому больше на пользу пошла остановка игры?
- Думаю, пауза пошла на пользу "Спартаку". ЦСКА пытался что-то создать, а "Спартак" пытался сохранить счет. Пауза, конечно, идет на пользу команде, которая ведет в счете. Это и передышка в том числе, потому что "спартаковцы" больше оборонялись позиционно и испытывали большую ответственность. Передышка была им на пользу.
- Когда забивался третий гол Промес уступил право пробить Пашаличу. Это было проявление командного духа?
- Да нет, это просто ситуация, когда бьет игрок, который первый на мяче и которому это удобнее сделать. Пропусти бы он мяч, и там могли первыми оказаться защитники.
- Насколько вам понравилось сегодняшнее дерби?
- Дерби всегда интересно смотреть. Особенно между «Спартаком» и ЦСКА, потому что здесь и история, и противостояние болельщиков, и противостояние клубов. По игре, конечно, «Спартак» превосходил ЦСКА и заслуженно победил. На мой взгляд, у ЦСКА было маловато шансов. Может быть, если бы не ошибка Натхо в середине поля, после которой был забит второй мяч, у ЦСКА были бы шансы вытащить ничью. «Спартак» имеет футболистов, которые могут воплотить в забитый мяч ошибки соперника – они это и сделали. ЦСКА не хватает креативности, не хватает нападающего. Вернблум в отдельных матчах, но он не игрок нападения. Если с другими менее мастеровитыми командами у него получалось, то против опытных защитников «Спартака» было сложно. У ЦСКА было преимущество в контроле мяча, но они очень медленно переходили в атаку. За 98 минут у них был один момент, когда Вернблум мог попасть. Когда не создаются голевые моменты, очень сложно выигрывать матчи. «Спартак» также, на мой взгляд, выбрал правильную тактику – отдал инициативу, быстро выходил из обороны в атаку. В этом плане он тоже переиграл ЦСКА.
- Как вы оцените эпизод с ударом Вернблума по носу Пашалича?
- Это вторая желтая карточка. Это опасная игра. Я уверен, что это вторая желтая карточка. Судья пожалел Вернблума. Я не думаю, что у Вернблума было намерение нанести травму. Это борьба. Мы знаем, что он не любит проигрывать. Даже на повторе видно, что не было целенаправленного удара с его стороны – мяч был вверху, и он пытался выиграть борьбу за него.
- Сегодня была мощная дымовая завеса. Вы видели что-нибудь подобное в своей карьере?
- Да я много чего видел. Особенно в Португалии, когда играл в "Бенфике" и в "Порту". Ну а что, это болельщики, это дерби. Для меня как для футболиста в прошлом данный антураж нормальный.
- Как вы думаете, кому больше на пользу пошла остановка игры?
- Думаю, пауза пошла на пользу "Спартаку". ЦСКА пытался что-то создать, а "Спартак" пытался сохранить счет. Пауза, конечно, идет на пользу команде, которая ведет в счете. Это и передышка в том числе, потому что "спартаковцы" больше оборонялись позиционно и испытывали большую ответственность. Передышка была им на пользу.
- Когда забивался третий гол Промес уступил право пробить Пашаличу. Это было проявление командного духа?
- Да нет, это просто ситуация, когда бьет игрок, который первый на мяче и которому это удобнее сделать. Пропусти бы он мяч, и там могли первыми оказаться защитники.
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