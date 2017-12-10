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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Про 0:7 забыли: оценки игроков матча "Спартак" - ЦСКА
«Спартак» на этой английской неделе получил гораздо более серьёзный удар, чем ЦСКА, однако разобрался с «армейцами» пусть не в стиле «Ливерпуля», но очень убедительно. Rusfootball.info провожает игроков в тёплые страны совершенно полярными оценками.
Селихов – 4.0. По идее, Александра сегодня вообще можно было оставлять без оценки: мало кто мог подумать, что дерби окажется для него таким лёгким. И всё-таки голкипер действовал спокойно, уверенно и сделал что требовалось.
Ещенко – 3.5. В 1-м тайме Андрей почти не ходил в атаку и допустил пару опасных ситуаций в зоне своей ответственности, но больших упрёков не заслужил.
Таски, Кутепов – 4.5. Любитель подгонять задачу под ответ Георгий Черданцев во время матча «Спартак» – «Зенит» кричал о незаменимости своего тёзки Джикии, но Сердар и Илья очень здорово справились с Вернблумом и другими трудностями.
Зобнин – 4.5. Левый защитник, центральный полузащитник, правый полузащитник, левый защитник – только за такой маршрут перемещений по схеме Роман заслужил снисхождения, но сегодня в нём не нуждался. Мало кто верил, что это можно будет успеть написать ещё в 2017-м году, но уже можно: Зобнин вернулся!
Фернандо – 4.5. Бразилец часто восхищает нас великолепными переводами, но сегодня больше всего понравилась его внимательная и умная игра возле своей штрафной – ЦСКА раз за разом упирался в Фернандо при попытках атаковать через центр. Конечно, не забудем, с чьего отбора начался вторая голевая атака, хотя бразилец обычно высоко не прессингует.
Глушаков – 3.5. В решениях Дениса порой проскакивал сумбур (показателен, например, момент с заблокированным ударом вместо паса на Промеса, который исполнил Адриано во 2-м тайме), но общей положительной картины он, конечно, не портил.
Мельгарехо – 4.0. Стал вдохновителем первой голевой атаки, успел потревожить армейскую защиту и до этого. Большую часть матча уверенно оборонялся на левом фланге против Фернандеса после перестановки Карреры.
Самедов – 3.5. Начал первую голевую атаку пасом на парагвайца, напряг Акинфеева собственным дальним ударом и в целом сыграл положительную роль.
Промес – 5.0. Возможно, Квинси и способен играть лучше, но за что ставить пятёрки, если не за дубль в главном дерби? Кто-то другой, вполне возможно, испытал бы затруднения в реализации моментов голландца, но он наконец забил первые голы в ворота ЦСКА. Возможно, что и последние.
Адриано – 4.0. Измучил Васина хорошим ведением единоборств, успел сделать голевой и решающий пас на Промеса.
Пашалич, Зе Луиш – 3.5, Педро Роша – б/о. Марио в прямом смысле пролил кровь за «Спартак» и снова забил ничего не решающий, но приятный гол в статусном матче, Зе выкатил ему отличную передачу. Педро Роша попробует проявить себя уже в следующем году.
Акинфеев – 4.0. [/b]В эпизоде с первым голом отвёл угрозу, но недалеко и ненадолго. До перерыва Игорь исполнил пародию на недавний двойной сэйв Де Хеа в матче с «Арсеналом» и сумел удержать ЦСКА в игре. Но во 2-м тайме завалился в дальний угол при ударе Промеса в ближний и помочь команде уже не смог.
Фернандес – 3.0. Марио своим подкатом не спас «армейцев» от первого гола, да ещё и получил от Акинфеева. В атаке Фернандес как всегда частенько выигрывал воздух, но не получал поддержки от партнёров и делал бесполезные скидки.
Березуцкий, Васин, Игнашевич – 3.0. Можно было бы традиционно ткнуть Васина за его нерасчётливый подкат под Мельгарехо в эпизоде с первым голом, но не успевали за соперниками все 3 центральных защитника ЦСКА. Впрочем, задача у них была очень тяжёлая: сдержать «Спартак» , бегущий вперёд на скорости, в России вряд ли кому-то по силам.
Набабкин – 3.0. В 1-м тайме получил от Дзагоева нагоняй за то, что не поддержал атаку, которую поддержал бы новый Щенников. Глобально Кирилл ничего не портил, но для победы над «Спартаком» этого маловато.
Натхо – 1.5. Израильтянин провёл откровенно плохой матч: он дал разгуляться спартаковцам 1-м тайме, а после перерыва просто подарил им второй мяч очередной потерей.
Головин – 3.0. Пытался вести игру команды, но сегодня это было сделать очень тяжело. И всё же если Александр хочет, чтобы 15-миллионное предложение «Челси» перенаправилось со страниц новостных лент в офис «Спартак», ему стоит играть гораздо сильнее.
Дзагоев – 2.5. Не двойка Алану чисто за активность и эмоциональность на поле, за намерение повести за собой команду. Однако почти все атакующие действия Алана приводили к потере.
Витиньо – 2.0. До Вагнера Лава этот парень вряд ли когда-то дорастёт. Это был один из многих неудачных матчей Витиньо с безнадёжными ударами и без больших проблем для соперника.
Вернблум – 2.0. Оказался отрезан от команды, не принёс ей никакой пользы, а нанесённый сопернику вред ограничился разбитым носом Пашалича. Не закончил бесславное пребывание на поле второй жёлтой карточкой только потому что это Вернблум, ему можно. Ну и потому что первую Николаев предъявил за минуту до того, чутко отреагировав на аплодисменты.
Кучаев – 3.0, Макаров – б/о. Костя запомнился погоней за безнадёжным мячом, Саша – неудачной попыткой заработать штрафной и пасом в аут под прессингом Промеса. Гончаренко совсем некем усилить игру со скамейки, и это ещё без травм, эпидемия которых осенью засхлестнула тех же спартаковцев.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Спартак»
Селихов – 4.0. По идее, Александра сегодня вообще можно было оставлять без оценки: мало кто мог подумать, что дерби окажется для него таким лёгким. И всё-таки голкипер действовал спокойно, уверенно и сделал что требовалось.
Ещенко – 3.5. В 1-м тайме Андрей почти не ходил в атаку и допустил пару опасных ситуаций в зоне своей ответственности, но больших упрёков не заслужил.
Таски, Кутепов – 4.5. Любитель подгонять задачу под ответ Георгий Черданцев во время матча «Спартак» – «Зенит» кричал о незаменимости своего тёзки Джикии, но Сердар и Илья очень здорово справились с Вернблумом и другими трудностями.
Зобнин – 4.5. Левый защитник, центральный полузащитник, правый полузащитник, левый защитник – только за такой маршрут перемещений по схеме Роман заслужил снисхождения, но сегодня в нём не нуждался. Мало кто верил, что это можно будет успеть написать ещё в 2017-м году, но уже можно: Зобнин вернулся!
Фернандо – 4.5. Бразилец часто восхищает нас великолепными переводами, но сегодня больше всего понравилась его внимательная и умная игра возле своей штрафной – ЦСКА раз за разом упирался в Фернандо при попытках атаковать через центр. Конечно, не забудем, с чьего отбора начался вторая голевая атака, хотя бразилец обычно высоко не прессингует.
Глушаков – 3.5. В решениях Дениса порой проскакивал сумбур (показателен, например, момент с заблокированным ударом вместо паса на Промеса, который исполнил Адриано во 2-м тайме), но общей положительной картины он, конечно, не портил.
Мельгарехо – 4.0. Стал вдохновителем первой голевой атаки, успел потревожить армейскую защиту и до этого. Большую часть матча уверенно оборонялся на левом фланге против Фернандеса после перестановки Карреры.
Самедов – 3.5. Начал первую голевую атаку пасом на парагвайца, напряг Акинфеева собственным дальним ударом и в целом сыграл положительную роль.
Промес – 5.0. Возможно, Квинси и способен играть лучше, но за что ставить пятёрки, если не за дубль в главном дерби? Кто-то другой, вполне возможно, испытал бы затруднения в реализации моментов голландца, но он наконец забил первые голы в ворота ЦСКА. Возможно, что и последние.
Адриано – 4.0. Измучил Васина хорошим ведением единоборств, успел сделать голевой и решающий пас на Промеса.
Пашалич, Зе Луиш – 3.5, Педро Роша – б/о. Марио в прямом смысле пролил кровь за «Спартак» и снова забил ничего не решающий, но приятный гол в статусном матче, Зе выкатил ему отличную передачу. Педро Роша попробует проявить себя уже в следующем году.
Если в каждом матче будут добавлять по 8 минут, то Пашалич станет лучшим бомбардиром чемпионата— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 10, 2017
ЦСКА
Акинфеев – 4.0. [/b]В эпизоде с первым голом отвёл угрозу, но недалеко и ненадолго. До перерыва Игорь исполнил пародию на недавний двойной сэйв Де Хеа в матче с «Арсеналом» и сумел удержать ЦСКА в игре. Но во 2-м тайме завалился в дальний угол при ударе Промеса в ближний и помочь команде уже не смог.
Фернандес – 3.0. Марио своим подкатом не спас «армейцев» от первого гола, да ещё и получил от Акинфеева. В атаке Фернандес как всегда частенько выигрывал воздух, но не получал поддержки от партнёров и делал бесполезные скидки.
Березуцкий, Васин, Игнашевич – 3.0. Можно было бы традиционно ткнуть Васина за его нерасчётливый подкат под Мельгарехо в эпизоде с первым голом, но не успевали за соперниками все 3 центральных защитника ЦСКА. Впрочем, задача у них была очень тяжёлая: сдержать «Спартак» , бегущий вперёд на скорости, в России вряд ли кому-то по силам.
Набабкин – 3.0. В 1-м тайме получил от Дзагоева нагоняй за то, что не поддержал атаку, которую поддержал бы новый Щенников. Глобально Кирилл ничего не портил, но для победы над «Спартаком» этого маловато.
Натхо – 1.5. Израильтянин провёл откровенно плохой матч: он дал разгуляться спартаковцам 1-м тайме, а после перерыва просто подарил им второй мяч очередной потерей.
Головин – 3.0. Пытался вести игру команды, но сегодня это было сделать очень тяжело. И всё же если Александр хочет, чтобы 15-миллионное предложение «Челси» перенаправилось со страниц новостных лент в офис «Спартак», ему стоит играть гораздо сильнее.
Дзагоев – 2.5. Не двойка Алану чисто за активность и эмоциональность на поле, за намерение повести за собой команду. Однако почти все атакующие действия Алана приводили к потере.
Витиньо – 2.0. До Вагнера Лава этот парень вряд ли когда-то дорастёт. Это был один из многих неудачных матчей Витиньо с безнадёжными ударами и без больших проблем для соперника.
Вернблум – 2.0. Оказался отрезан от команды, не принёс ей никакой пользы, а нанесённый сопернику вред ограничился разбитым носом Пашалича. Не закончил бесславное пребывание на поле второй жёлтой карточкой только потому что это Вернблум, ему можно. Ну и потому что первую Николаев предъявил за минуту до того, чутко отреагировав на аплодисменты.
Кучаев – 3.0, Макаров – б/о. Костя запомнился погоней за безнадёжным мячом, Саша – неудачной попыткой заработать штрафной и пасом в аут под прессингом Промеса. Гончаренко совсем некем усилить игру со скамейки, и это ещё без травм, эпидемия которых осенью засхлестнула тех же спартаковцев.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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