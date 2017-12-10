Опрос:

Новости партнеров

Про 0:7 забыли: оценки игроков матча "Спартак" - ЦСКА

Про 0:7 забыли: оценки игроков матча "Спартак" - ЦСКА«Спартак» на этой английской неделе получил гораздо более серьёзный удар, чем ЦСКА, однако разобрался с «армейцами» пусть не в стиле «Ливерпуля», но очень убедительно. Rusfootball.info провожает игроков в тёплые страны совершенно полярными оценками.






«Спартак»


Селихов – 4.0. По идее, Александра сегодня вообще можно было оставлять без оценки: мало кто мог подумать, что дерби окажется для него таким лёгким. И всё-таки голкипер действовал спокойно, уверенно и сделал что требовалось.

Ещенко – 3.5. В 1-м тайме Андрей почти не ходил в атаку и допустил пару опасных ситуаций в зоне своей ответственности, но больших упрёков не заслужил.

Таски, Кутепов – 4.5. Любитель подгонять задачу под ответ Георгий Черданцев во время матча «Спартак» – «Зенит» кричал о незаменимости своего тёзки Джикии, но Сердар и Илья очень здорово справились с Вернблумом и другими трудностями.

Зобнин – 4.5. Левый защитник, центральный полузащитник, правый полузащитник, левый защитник – только за такой маршрут перемещений по схеме Роман заслужил снисхождения, но сегодня в нём не нуждался. Мало кто верил, что это можно будет успеть написать ещё в 2017-м году, но уже можно: Зобнин вернулся!

Фернандо – 4.5. Бразилец часто восхищает нас великолепными переводами, но сегодня больше всего понравилась его внимательная и умная игра возле своей штрафной – ЦСКА раз за разом упирался в Фернандо при попытках атаковать через центр. Конечно, не забудем, с чьего отбора начался вторая голевая атака, хотя бразилец обычно высоко не прессингует.

Глушаков – 3.5. В решениях Дениса порой проскакивал сумбур (показателен, например, момент с заблокированным ударом вместо паса на Промеса, который исполнил Адриано во 2-м тайме), но общей положительной картины он, конечно, не портил.

Мельгарехо – 4.0. Стал вдохновителем первой голевой атаки, успел потревожить армейскую защиту и до этого. Большую часть матча уверенно оборонялся на левом фланге против Фернандеса после перестановки Карреры.

Самедов – 3.5. Начал первую голевую атаку пасом на парагвайца, напряг Акинфеева собственным дальним ударом и в целом сыграл положительную роль.

Промес – 5.0. Возможно, Квинси и способен играть лучше, но за что ставить пятёрки, если не за дубль в главном дерби? Кто-то другой, вполне возможно, испытал бы затруднения в реализации моментов голландца, но он наконец забил первые голы в ворота ЦСКА. Возможно, что и последние.

Адриано – 4.0. Измучил Васина хорошим ведением единоборств, успел сделать голевой и решающий пас на Промеса.

Пашалич, Зе Луиш – 3.5, Педро Роша – б/о. Марио в прямом смысле пролил кровь за «Спартак» и снова забил ничего не решающий, но приятный гол в статусном матче, Зе выкатил ему отличную передачу. Педро Роша попробует проявить себя уже в следующем году.



ЦСКА


Акинфеев – 4.0. [/b]В эпизоде с первым голом отвёл угрозу, но недалеко и ненадолго. До перерыва Игорь исполнил пародию на недавний двойной сэйв Де Хеа в матче с «Арсеналом» и сумел удержать ЦСКА в игре. Но во 2-м тайме завалился в дальний угол при ударе Промеса в ближний и помочь команде уже не смог.

Фернандес – 3.0. Марио своим подкатом не спас «армейцев» от первого гола, да ещё и получил от Акинфеева. В атаке Фернандес как всегда частенько выигрывал воздух, но не получал поддержки от партнёров и делал бесполезные скидки.

Березуцкий, Васин, Игнашевич – 3.0. Можно было бы традиционно ткнуть Васина за его нерасчётливый подкат под Мельгарехо в эпизоде с первым голом, но не успевали за соперниками все 3 центральных защитника ЦСКА. Впрочем, задача у них была очень тяжёлая: сдержать «Спартак» , бегущий вперёд на скорости, в России вряд ли кому-то по силам.

Набабкин – 3.0. В 1-м тайме получил от Дзагоева нагоняй за то, что не поддержал атаку, которую поддержал бы новый Щенников. Глобально Кирилл ничего не портил, но для победы над «Спартаком» этого маловато.

Натхо – 1.5. Израильтянин провёл откровенно плохой матч: он дал разгуляться спартаковцам 1-м тайме, а после перерыва просто подарил им второй мяч очередной потерей.

Головин – 3.0. Пытался вести игру команды, но сегодня это было сделать очень тяжело. И всё же если Александр хочет, чтобы 15-миллионное предложение «Челси» перенаправилось со страниц новостных лент в офис «Спартак», ему стоит играть гораздо сильнее.

Дзагоев – 2.5. Не двойка Алану чисто за активность и эмоциональность на поле, за намерение повести за собой команду. Однако почти все атакующие действия Алана приводили к потере.

Витиньо – 2.0. До Вагнера Лава этот парень вряд ли когда-то дорастёт. Это был один из многих неудачных матчей Витиньо с безнадёжными ударами и без больших проблем для соперника.

Вернблум – 2.0. Оказался отрезан от команды, не принёс ей никакой пользы, а нанесённый сопернику вред ограничился разбитым носом Пашалича. Не закончил бесславное пребывание на поле второй жёлтой карточкой только потому что это Вернблум, ему можно. Ну и потому что первую Николаев предъявил за минуту до того, чутко отреагировав на аплодисменты.

Кучаев – 3.0, Макаров – б/о. Костя запомнился погоней за безнадёжным мячом, Саша – неудачной попыткой заработать штрафной и пасом в аут под прессингом Промеса. Гончаренко совсем некем усилить игру со скамейки, и это ещё без травм, эпидемия которых осенью засхлестнула тех же спартаковцев.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сегодня, 19:41
Напечатать
10
(4)
№10 Написал: Викторис (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы все
Регистрация: 8.04.2017
№9 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Натхо в моменте со вторым гоом явно об отпуске думал. Обидно не проиграть было, а настолько беззубо провести матч.

Натхо тихоход страшный . Пенальти не забивает, так еще и привозит.


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Натхо в моменте со вторым гоом явно об отпуске думал. Обидно не проиграть было, а настолько беззубо провести матч.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:03) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
А где пронсо от Кафельникова ?
Регистрация: 14.09.2010
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
В принципе верно, не кому Гончаренко усилить игру, коротковата кольчужка..в смысле скамейка...
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
спартак любит по 0.7, а Акинфеев предпочитает 0.3

а болельщики зины очкоротые..
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: evgenij (Сегодня, 19:58) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: МАРТ
Акинфеев Лучший!..железный...свои мячи ВСЕ тащит.. БРАВО.

Намбер Ван

вот это честно -редко услышишь разумного болелу Спартака
Регистрация: 27.11.2017
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
спартак любит по 0.7, а Акинфеев предпочитает 0.3
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:48) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Акинфеев Лучший!..железный...свои мячи ВСЕ тащит.. БРАВО.

Намбер Ван
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:46) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да..Рома вернулся!
Регистрация: 14.12.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.