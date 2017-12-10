Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:53
"Ростов" побеждает без Кучука (2)
"Ростов" побеждает без Кучука (2)
19:36
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (3)
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (3)
15:55
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (7)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (7)
"Ростов" побеждает без Кучука
"Ростов" в первом матче после отставки Леонида Кучука дома обыграл "Уфу" Сергея Семака. Дмитрий Кириченко внес коррективы в стартовый состав команды, которые сыграли важную роль в итоговом результате. Может, руководству ростовского клуба все же сделать ставку на молодого специалиста и дать ему поработать в весенней части чемпионата?
Ростовские болельщики уже соскучились по фигуре Дмитрия Кириченко на границе технической зоны. И вот после отставки Леонида Кучука бывший форвард вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. Затянув осенью свою безвыигрышную серию, "Ростов" оказался рядом с зоной стыковых матчей. Да и от идущего на пятнадцатом месте "Анжи" ростовчан отделяет лишь три очка. Команде необходима была срочная встряска. Интересно теперь, надолго доверят ли Дмитрию Кириченко, дадут ли провести подготовку команды ко второй части чемпионата? У его бывшего партнера по ЦСКА Сергея Семака в "Уфе" вон как здорово получается. Команда из столицы Башкирии уже забралась на шестое место в таблице. А в прошлом туре легко разделалась с пермским "Амкаром", оборона которого многим не поддавалась. Перерыв, учитывая какой ход набрала команда, для "Уфы" будет некстати. Но если Сергею Богдановичу удастся зимой укрепить проблемные позиции, то за весенние туры можно будет потрепать нервы идущему впереди "Краснодару".
Дмитрий Кириченко сделал несколько изменений по сравнению с выбором Леонида Кучука. Так в качестве основного нападающего на матч был выбран Александр Бухаров. Появился в стартовом составе "Ростова" и Павел Могилевец вместе с Александром Зуевым, который из обоймы Леонида Кучука выпадал. Все это говорило о том, что хозяева собирались закончить год успехом перед своими болельщиками. Сергей Семак от своего выбора основных одиннадцати отходить не собирался. В атаке привычно у "Уфы" вышли Вячеслав Кротов и Сильвестр Игбун. Игровые схемы команд практически отражались друг в друге. Разница только выражалась в расположении атакующих футболистов.
Первые пятнадцать минут встречи протекали без ворот. И хоть "Ростов" старался играть первым номером, стараясь быстро разворачивать свои атаки, по владению мячом имела преимущество "Уфа". С количеством отборов, точностью передач - почти со всеми основными показателями у команды Сергея Семака было лучше, чем у соперника. Но в футболе побеждает не статистика, что и доказал "Ростов". В середине первого тайма Сильвестр Игбун "привез" к своей штрафной площади стандарт, подачу Александра Зуева с которого в гол превратил Сверрир Ингасон.
Команда, которая пропускает гол, обычно старается взбодриться, попрессинговать соперника. Но "Уфа" сделала вид, что ничего на поле не произошло. Гости продолжили гнуть свою линию, подолгу владея мячом без приближения к воротам Сергея Песьякова. Как будто футболисты "Уфы" знали какое-то уязвимое место у "Ростова", которым просто не стремились быстро воспользоваться. Хозяева же поймали кураж, поэтому старались свое преимущество увеличить. Ростовчане максимально быстро переходили из обороны в атаку, а у Александра Бухарова удавалось цепляться за передачи в весьма неплохих позициях. До опасных ударов по воротам Беленова, правда, не доходило дело. До перерыва голов больше не случилось. "Уфа", по сути, вообще не создала ни одного опасного момента за сорок пять минут. Будто без атаки вышли играть футболисты из столицы Башкирии.
После перерыва ситуация на поле несколько изменилась. "Уфа" стала активнее себя вести у владений Сергея Песьякова. И "Ростову" стало сложно раскрываться в атаках. Нападение хозяев потеряло стройность, которая была у него в первой половине встречи. Для возвращения прежнего темпа Кириченко выпустил на поле Алексея Ионова вместо Зуева, который откровенно потерялся на поле. И вышедший игрок чуть ли не первым касанием разогнал выпад своей команды 4 в 4. Будь Думбия чуть точнее в передачах, у "Уфы" были бы серьезные проблемы.
В середине второго тайма "Уфа" могла сравнивать счет. Стандарт с правого фланга завершился хорошей подачей на Салатича, чей удар головой в упор с большим трудом отразил Сергей Песьяков. На добивании первым оказался Тумасян, чей выстрел голкипер "Ростова" остановил лицом, но уже за линией ворот. Арбитры в этом эпизоде не разобрались, и чистейший гол "Уфы" не был засчитан. Несправедливость только разозлила гостей. Сергей Семак принялся проводить замены, рассчитанные на усиление атаки. Его команда почти всем составом расположилась на подступах к штрафной площади Песьякова.
Но навал, устроенный футболистами "Уфы", отыграться гостям не помог. "Ростов" подтвердил статистику, работающую в этом сезоне. Если ростовчане забивают первыми, то они не проигрывают. "Уфа" может посетовать на ошибку арбитра, не засчитавшего вернейший гол. Но за игру в нападении в первом тайме гости могут винить только себя. Дмитрий Кириченко начал (или продолжил) свою работу в "Ростове" с победы, которая улучшила положение ростовчан в турнирной таблице чемпионата.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Могилевец, Зуев (Ионов, 60), Думбия (Калачев, 72), Бухаров (Шомуродов, 79)
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Никитин (Фатай, 60), Тумасян (Обляков, 81), Живоглядов, Салатич (Сысуев, 73), Пауревич, Стоцкий, Кротов, Игбун
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Ростовские болельщики уже соскучились по фигуре Дмитрия Кириченко на границе технической зоны. И вот после отставки Леонида Кучука бывший форвард вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. Затянув осенью свою безвыигрышную серию, "Ростов" оказался рядом с зоной стыковых матчей. Да и от идущего на пятнадцатом месте "Анжи" ростовчан отделяет лишь три очка. Команде необходима была срочная встряска. Интересно теперь, надолго доверят ли Дмитрию Кириченко, дадут ли провести подготовку команды ко второй части чемпионата? У его бывшего партнера по ЦСКА Сергея Семака в "Уфе" вон как здорово получается. Команда из столицы Башкирии уже забралась на шестое место в таблице. А в прошлом туре легко разделалась с пермским "Амкаром", оборона которого многим не поддавалась. Перерыв, учитывая какой ход набрала команда, для "Уфы" будет некстати. Но если Сергею Богдановичу удастся зимой укрепить проблемные позиции, то за весенние туры можно будет потрепать нервы идущему впереди "Краснодару".
Дмитрий Кириченко сделал несколько изменений по сравнению с выбором Леонида Кучука. Так в качестве основного нападающего на матч был выбран Александр Бухаров. Появился в стартовом составе "Ростова" и Павел Могилевец вместе с Александром Зуевым, который из обоймы Леонида Кучука выпадал. Все это говорило о том, что хозяева собирались закончить год успехом перед своими болельщиками. Сергей Семак от своего выбора основных одиннадцати отходить не собирался. В атаке привычно у "Уфы" вышли Вячеслав Кротов и Сильвестр Игбун. Игровые схемы команд практически отражались друг в друге. Разница только выражалась в расположении атакующих футболистов.
Первые пятнадцать минут встречи протекали без ворот. И хоть "Ростов" старался играть первым номером, стараясь быстро разворачивать свои атаки, по владению мячом имела преимущество "Уфа". С количеством отборов, точностью передач - почти со всеми основными показателями у команды Сергея Семака было лучше, чем у соперника. Но в футболе побеждает не статистика, что и доказал "Ростов". В середине первого тайма Сильвестр Игбун "привез" к своей штрафной площади стандарт, подачу Александра Зуева с которого в гол превратил Сверрир Ингасон.
Команда, которая пропускает гол, обычно старается взбодриться, попрессинговать соперника. Но "Уфа" сделала вид, что ничего на поле не произошло. Гости продолжили гнуть свою линию, подолгу владея мячом без приближения к воротам Сергея Песьякова. Как будто футболисты "Уфы" знали какое-то уязвимое место у "Ростова", которым просто не стремились быстро воспользоваться. Хозяева же поймали кураж, поэтому старались свое преимущество увеличить. Ростовчане максимально быстро переходили из обороны в атаку, а у Александра Бухарова удавалось цепляться за передачи в весьма неплохих позициях. До опасных ударов по воротам Беленова, правда, не доходило дело. До перерыва голов больше не случилось. "Уфа", по сути, вообще не создала ни одного опасного момента за сорок пять минут. Будто без атаки вышли играть футболисты из столицы Башкирии.
После перерыва ситуация на поле несколько изменилась. "Уфа" стала активнее себя вести у владений Сергея Песьякова. И "Ростову" стало сложно раскрываться в атаках. Нападение хозяев потеряло стройность, которая была у него в первой половине встречи. Для возвращения прежнего темпа Кириченко выпустил на поле Алексея Ионова вместо Зуева, который откровенно потерялся на поле. И вышедший игрок чуть ли не первым касанием разогнал выпад своей команды 4 в 4. Будь Думбия чуть точнее в передачах, у "Уфы" были бы серьезные проблемы.
В середине второго тайма "Уфа" могла сравнивать счет. Стандарт с правого фланга завершился хорошей подачей на Салатича, чей удар головой в упор с большим трудом отразил Сергей Песьяков. На добивании первым оказался Тумасян, чей выстрел голкипер "Ростова" остановил лицом, но уже за линией ворот. Арбитры в этом эпизоде не разобрались, и чистейший гол "Уфы" не был засчитан. Несправедливость только разозлила гостей. Сергей Семак принялся проводить замены, рассчитанные на усиление атаки. Его команда почти всем составом расположилась на подступах к штрафной площади Песьякова.
Но навал, устроенный футболистами "Уфы", отыграться гостям не помог. "Ростов" подтвердил статистику, работающую в этом сезоне. Если ростовчане забивают первыми, то они не проигрывают. "Уфа" может посетовать на ошибку арбитра, не засчитавшего вернейший гол. Но за игру в нападении в первом тайме гости могут винить только себя. Дмитрий Кириченко начал (или продолжил) свою работу в "Ростове" с победы, которая улучшила положение ростовчан в турнирной таблице чемпионата.
Чемпионат России
20 тур
"Ростов" – "Уфа" 1:0
Гол: Ингасон, 23
20 тур
"Ростов" – "Уфа" 1:0
Гол: Ингасон, 23
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Могилевец, Зуев (Ионов, 60), Думбия (Калачев, 72), Бухаров (Шомуродов, 79)
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Никитин (Фатай, 60), Тумасян (Обляков, 81), Живоглядов, Салатич (Сысуев, 73), Пауревич, Стоцкий, Кротов, Игбун
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.