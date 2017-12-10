"Ростов" одержал победу с минимальным счетом над "Уфой"

В Ростове прошел очередной матч чемпионата России, в котором местный клуб одержал победу с минимальным счетом над "Уфой" (1:0).Чемпионат России20 турГол: Ингасон, 23Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Могилевец, Зуев (Ионов, 60), Думбия (Калачев, 72), Бухаров (Шомуродов, 79)Беленов, Йокич, Аликин, Никитин (Фатай, 60), Тумасян (Обляков, 81), Живоглядов, Салатич (Сысуев, 73), Пауревич, Стоцкий, Кротов, ИгбунСалатич, 73, Игбун, 90, Песьяков, 90+2