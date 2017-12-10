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"Ростов" одержал победу с минимальным счетом над "Уфой"

В Ростове прошел очередной матч чемпионата России, в котором местный клуб одержал победу с минимальным счетом над "Уфой" (1:0).

Чемпионат России

20 тур

"Ростов" – "Уфа" 1:0

Гол: Ингасон, 23

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Могилевец, Зуев (Ионов, 60), Думбия (Калачев, 72), Бухаров (Шомуродов, 79)

"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Никитин (Фатай, 60), Тумасян (Обляков, 81), Живоглядов, Салатич (Сысуев, 73), Пауревич, Стоцкий, Кротов, Игбун

Предупреждения: Салатич, 73, Игбун, 90, Песьяков, 90+2
Сегодня, 20:53
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№8 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:59) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
С ПОБЕДОЙ РОСТОВ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№7 Написал: Алекс Фесс (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (1)

С победой, родной Сельмаш!!! Кириченко рулит!
Регистрация: 31.01.2017
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 21:15) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Смена тренера, пошла Ростову на пользу..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 21:11) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
красавы! надо цепляться за 6 место
Регистрация: 7.02.2010
№4 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 21:03) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
да,мяч пересёк линию,но тумасян был метр в офсайде
Регистрация: 19.10.2010
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (5)

Ростов с победой!
Надо как-то встрепенуться...
Регистрация: 7.05.2010
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:58) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Да, судья помог, но эти три очка очень нужны... Нельзя так садиться в оборону в конце... Ну, ладно, с победой!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№1 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 20:55) #
  • +2
  •  (4)

Молодцы,ростовчане!
Регистрация: 28.11.2008
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