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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ростов" одержал победу с минимальным счетом над "Уфой"
В Ростове прошел очередной матч чемпионата России, в котором местный клуб одержал победу с минимальным счетом над "Уфой" (1:0).
Чемпионат России
20 тур
"Ростов" – "Уфа" 1:0
Гол: Ингасон, 23
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Могилевец, Зуев (Ионов, 60), Думбия (Калачев, 72), Бухаров (Шомуродов, 79)
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Никитин (Фатай, 60), Тумасян (Обляков, 81), Живоглядов, Салатич (Сысуев, 73), Пауревич, Стоцкий, Кротов, Игбун
Предупреждения: Салатич, 73, Игбун, 90, Песьяков, 90+2
Чемпионат России
20 тур
"Ростов" – "Уфа" 1:0
Гол: Ингасон, 23
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Могилевец, Зуев (Ионов, 60), Думбия (Калачев, 72), Бухаров (Шомуродов, 79)
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Никитин (Фатай, 60), Тумасян (Обляков, 81), Живоглядов, Салатич (Сысуев, 73), Пауревич, Стоцкий, Кротов, Игбун
Предупреждения: Салатич, 73, Игбун, 90, Песьяков, 90+2
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