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Сергей Семак: обидно, когда портят игру

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Ростова" не захотел комментировать незасчитанный гол его команды, но всё-таки отметил, что игра была испорчена.

- Успели посмотреть повтор. Вопросы к судьям, я то причём? Я же не судья.

В первом тайме не так активно играли. Во втором тайме смотрелись гораздо лучше. Преодолевать большую оборону соперника было сложно. Мы пропустили со стандарта, создали момент со стандарта. Равная была игра. В конце мы рисковали, практически весь атакующий потенциал выдвинули. Обидный результат. Обидно, когда портят игру. Вот и всё.

- Какие можно подвести итоги года для команды?

- Хочется всегда большего и сегодня во втором тайме ребята молодцы, старались. Не всё получалось, но в плане желания большое спасибо команде. Были матчи, когда мы играли лучше, были, когда хуже. В целом заслуженное место. Хотелось и сегодня очки увезти. Потенциал у команды есть, мы должны работать, чтобы двигаться вверх. Если нам позволят конечно", — сказал Семак в эфире канала "Наш Футбол.
Сегодня, 21:16
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(2)
№5 Написал: Макс(За коней)89 (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Можете меня минусовать,но тут Кириченко-конь,а Семак-бомж
Это конечно ИМХО и как бы мои соратники не кричали,что Семак наша легенда,но я так не считаю.Он легенда зенита,а не наша.
Регистрация: 2.10.2016
№4 Написал: Лесовод Никольское (Сегодня, 21:36) #
  • -4
  •  (6)

Богданыч,не вешай нос и наплюй на мясоконских прихвостней судейского депо,ну тошнит их от "Уфы"на пятки наступающей


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: vlad240258 Владикавказ (Сегодня, 21:28) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Ливерпуль»
3:0 хорошо...но 7:0 круче
Регистрация: 15.06.2016
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:25) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Семак заслуженный конь, в пальто бомжа, а сегодня Светлый праздник!
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:19) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Нытьё бомжёвское идёт по России...... Семак!!!!! Веди себя как мужик!
Регистрация: 13.03.2012
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