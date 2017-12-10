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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Семак: обидно, когда портят игру
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Ростова" не захотел комментировать незасчитанный гол его команды, но всё-таки отметил, что игра была испорчена.
- Успели посмотреть повтор. Вопросы к судьям, я то причём? Я же не судья.
В первом тайме не так активно играли. Во втором тайме смотрелись гораздо лучше. Преодолевать большую оборону соперника было сложно. Мы пропустили со стандарта, создали момент со стандарта. Равная была игра. В конце мы рисковали, практически весь атакующий потенциал выдвинули. Обидный результат. Обидно, когда портят игру. Вот и всё.
- Какие можно подвести итоги года для команды?
- Хочется всегда большего и сегодня во втором тайме ребята молодцы, старались. Не всё получалось, но в плане желания большое спасибо команде. Были матчи, когда мы играли лучше, были, когда хуже. В целом заслуженное место. Хотелось и сегодня очки увезти. Потенциал у команды есть, мы должны работать, чтобы двигаться вверх. Если нам позволят конечно", — сказал Семак в эфире канала "Наш Футбол.
- Успели посмотреть повтор. Вопросы к судьям, я то причём? Я же не судья.
В первом тайме не так активно играли. Во втором тайме смотрелись гораздо лучше. Преодолевать большую оборону соперника было сложно. Мы пропустили со стандарта, создали момент со стандарта. Равная была игра. В конце мы рисковали, практически весь атакующий потенциал выдвинули. Обидный результат. Обидно, когда портят игру. Вот и всё.
- Какие можно подвести итоги года для команды?
- Хочется всегда большего и сегодня во втором тайме ребята молодцы, старались. Не всё получалось, но в плане желания большое спасибо команде. Были матчи, когда мы играли лучше, были, когда хуже. В целом заслуженное место. Хотелось и сегодня очки увезти. Потенциал у команды есть, мы должны работать, чтобы двигаться вверх. Если нам позволят конечно", — сказал Семак в эфире канала "Наш Футбол.
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