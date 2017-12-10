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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Сити" победил "Юнайтед" в дерби Манчестера и увеличил отрыв до 11 очков
Команда Хосепа Гвардиолы сделала ещё один шаг к чемпионству, обыграв соседей в главном матче 16-го тура.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделёф, 46), Янг, Матич, Эррера (Мата, 81), Лингард (Ибрагимович, 76), Марсьяль, Рэшфорд, Лукаку.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Гюндоган, 46), Делф, Фернандиньо, Сильва, Де Брюйне, Сане (Силва, 88), Стерлинг, Жезус (Мангаля, 58).
Предупреждения: Уокер, 4, Рохо, 36, Рэшфорд, 63, Сильва, 73, Эррера, 79, Янг, 90.
Чемпионат Англии
16 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Рэшфорд, 45+2 - Сильва, 43, Отаменди, 54.
16 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Рэшфорд, 45+2 - Сильва, 43, Отаменди, 54.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделёф, 46), Янг, Матич, Эррера (Мата, 81), Лингард (Ибрагимович, 76), Марсьяль, Рэшфорд, Лукаку.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Гюндоган, 46), Делф, Фернандиньо, Сильва, Де Брюйне, Сане (Силва, 88), Стерлинг, Жезус (Мангаля, 58).
Предупреждения: Уокер, 4, Рохо, 36, Рэшфорд, 63, Сильва, 73, Эррера, 79, Янг, 90.
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