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"Сити" победил "Юнайтед" в дерби Манчестера и увеличил отрыв до 11 очков

Команда Хосепа Гвардиолы сделала ещё один шаг к чемпионству, обыграв соседей в главном матче 16-го тура.

Чемпионат Англии

16 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Рэшфорд, 45+2 - Сильва, 43, Отаменди, 54.


"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделёф, 46), Янг, Матич, Эррера (Мата, 81), Лингард (Ибрагимович, 76), Марсьяль, Рэшфорд, Лукаку.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Гюндоган, 46), Делф, Фернандиньо, Сильва, Де Брюйне, Сане (Силва, 88), Стерлинг, Жезус (Мангаля, 58).

Предупреждения: Уокер, 4, Рохо, 36, Рэшфорд, 63, Сильва, 73, Эррера, 79, Янг, 90.
Сегодня, 21:26
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