"Сити" победил "Юнайтед" в дерби Манчестера и увеличил отрыв до 11 очков

Чемпионат Англии



16 тур



"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 1:2



Голы: Рэшфорд, 45+2 - Сильва, 43, Отаменди, 54.

Команда Хосепа Гвардиолы сделала ещё один шаг к чемпионству, обыграв соседей в главном матче 16-го тура.: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделёф, 46), Янг, Матич, Эррера (Мата, 81), Лингард (Ибрагимович, 76), Марсьяль, Рэшфорд, Лукаку.: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Гюндоган, 46), Делф, Фернандиньо, Сильва, Де Брюйне, Сане (Силва, 88), Стерлинг, Жезус (Мангаля, 58).: Уокер, 4, Рохо, 36, Рэшфорд, 63, Сильва, 73, Эррера, 79, Янг, 90.