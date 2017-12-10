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"Спартак" - ЦСКА: фотоотчет встречи

В Москве прошел центральный матч 20-го тура чемпионата России. "Спартак" одержал уверенную победу над ЦСКА со счетом 3:0. Представляем Вашему вниманию фотоотчет встречи:



































Rusfootball.info
Сегодня, 21:40
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