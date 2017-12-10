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"Манчестер Сити" установил рекорд английских чемпионатов, выиграв 14 матчей подряд по ходу одного сезона

"Манчестер Сити" установил рекорд чемпионатов Англии, обыграв "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1, сообщает твиттер Opta. Эта победа стала для команды Хосепа Гвардиолы 14-й подряд в этом чемпионате. За всю историю чемпионатов Англии это не удавалось никому. "Арсенал" в 2002 году добивался подобного достижения, но серия включала 2 сезона и длилась с февраля по август.

После 16 туров "Сити" набрал 46 очков - столько же в прошлом сезоне по итогам всего чемпионата набрала восьмая команда АПЛ.
Теги: Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 22:13
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