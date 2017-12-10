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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хосеп Гвардиола: в прошлом году Моуринью тоже говорил о судье. Мы 75% времени владели мячом, а значит хотели играть
Хосеп Гвардиола: в прошлом году Моуринью тоже говорил о судье. Мы 75% времени владели мячом, а значит хотели играть
22:38
Жозе Моуринью: судья не назначил явный пенальти на Эррере. Наверное, чемпионская гонка закончилась
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22:13
"Манчестер Сити" установил рекорд английских чемпионатов, выиграв 14 матчей подряд по ходу одного сезона
"Манчестер Сити" установил рекорд английских чемпионатов, выиграв 14 матчей подряд по ходу одного сезона
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"Ростов" побеждает без Кучука (4)
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Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (4)
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И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (8)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (8)
"Манчестер Сити" установил рекорд английских чемпионатов, выиграв 14 матчей подряд по ходу одного сезона
"Манчестер Сити" установил рекорд чемпионатов Англии, обыграв "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1, сообщает твиттер Opta. Эта победа стала для команды Хосепа Гвардиолы 14-й подряд в этом чемпионате. За всю историю чемпионатов Англии это не удавалось никому. "Арсенал" в 2002 году добивался подобного достижения, но серия включала 2 сезона и длилась с февраля по август.
После 16 туров "Сити" набрал 46 очков - столько же в прошлом сезоне по итогам всего чемпионата набрала восьмая команда АПЛ.
После 16 туров "Сити" набрал 46 очков - столько же в прошлом сезоне по итогам всего чемпионата набрала восьмая команда АПЛ.
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