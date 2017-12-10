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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пономарёв: почему Акинфеев не остановил вакханалию, происходившую в обороне?
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей бывшей команды против "Спартак" (0:3) в 20-м туре чемпионата России.
- Настроение у меня после матча, конечно, неважное, можно сказать, удручающее. Честно говоря, я не ожидал такой неорганизованной игры от армейцев. У красно-синих нет организации в обороне. Все зависит от обороны, а только потом все остальное. Все бросились в атаку, особенно Марио Фернандес. Где он болтался, черт его знает? Бежит в нападение, что он там забыл? Надо изначально закрыть все, что можно в обороне, а потом думать о нападении. Никакой страховки, никакого взаимопонимания - абсолютно ничего не увидел в защите. Оборона в очень разобранном состоянии у армейцев. Но здесь, конечно, у меня претензии не только к тренерскому штабу, но и к Игорю Акинфееву. Почему он не остановил всю эту вакханалию, происходящую на поле? Почему он не тормознул всех этих гвардейцев, которые мчались вперед сломя голову, не страхуя, абсолютно, друг друга, играя кто, во что горазд и каждый за себя.
В остальном, проиграли середину поля, не создали практически ничего. Были какие-то пару случайных ударов по воротам спартаковцев. Понтус Вернблум - игрок не атакующего плана. Он может только в эпизодах подключаться и делать результат. Он предназначен для игры в середине поля. Вернблум очень хороший разрушитель, но не нападающий. На моей памяти были игроки, которых при определенных обстоятельствах, ставили на острие атаки и они делали результат. Каждый матч он играть в нападении не может, только эпизодами. Так просто не бывает. Так что, здесь тренерских ошибок очень много. На мой взгляд, была масса нюансов, которые помогли "Спартаку" выиграть сегодня у ЦСКА. Команда играет так, как ей позволяет противник. Вот, сегодня армейцы позволили спартаковцам сделать абсолютно все, что красно-белые задумывали.
- Защитник Виктор Васин раз за разом становится участником пропущенных мячей. Есть ли у вас к нему вопросы?
- Конечно, Виктор Васин очень ненадежный центральный защитник, его все время надо страховать. Поэтому я и говорю, почему Марио Фернандес бежит вперед и не страхует центральных защитников. То же самое и Кирилл Набабкин. Бегут вперед, а назад не успевают вернуться. Обязательно страховать надо центральную зону, но, конечно, только по ситуации. Тут уже как сложится. Это им никто не подскажет и не объяснит, только своим разумом, и пониманием футбола. Иначе не будет никакого толку от обороны и от игры в целом.
- Настроение у меня после матча, конечно, неважное, можно сказать, удручающее. Честно говоря, я не ожидал такой неорганизованной игры от армейцев. У красно-синих нет организации в обороне. Все зависит от обороны, а только потом все остальное. Все бросились в атаку, особенно Марио Фернандес. Где он болтался, черт его знает? Бежит в нападение, что он там забыл? Надо изначально закрыть все, что можно в обороне, а потом думать о нападении. Никакой страховки, никакого взаимопонимания - абсолютно ничего не увидел в защите. Оборона в очень разобранном состоянии у армейцев. Но здесь, конечно, у меня претензии не только к тренерскому штабу, но и к Игорю Акинфееву. Почему он не остановил всю эту вакханалию, происходящую на поле? Почему он не тормознул всех этих гвардейцев, которые мчались вперед сломя голову, не страхуя, абсолютно, друг друга, играя кто, во что горазд и каждый за себя.
В остальном, проиграли середину поля, не создали практически ничего. Были какие-то пару случайных ударов по воротам спартаковцев. Понтус Вернблум - игрок не атакующего плана. Он может только в эпизодах подключаться и делать результат. Он предназначен для игры в середине поля. Вернблум очень хороший разрушитель, но не нападающий. На моей памяти были игроки, которых при определенных обстоятельствах, ставили на острие атаки и они делали результат. Каждый матч он играть в нападении не может, только эпизодами. Так просто не бывает. Так что, здесь тренерских ошибок очень много. На мой взгляд, была масса нюансов, которые помогли "Спартаку" выиграть сегодня у ЦСКА. Команда играет так, как ей позволяет противник. Вот, сегодня армейцы позволили спартаковцам сделать абсолютно все, что красно-белые задумывали.
- Защитник Виктор Васин раз за разом становится участником пропущенных мячей. Есть ли у вас к нему вопросы?
- Конечно, Виктор Васин очень ненадежный центральный защитник, его все время надо страховать. Поэтому я и говорю, почему Марио Фернандес бежит вперед и не страхует центральных защитников. То же самое и Кирилл Набабкин. Бегут вперед, а назад не успевают вернуться. Обязательно страховать надо центральную зону, но, конечно, только по ситуации. Тут уже как сложится. Это им никто не подскажет и не объяснит, только своим разумом, и пониманием футбола. Иначе не будет никакого толку от обороны и от игры в целом.
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